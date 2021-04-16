الرجاء يتوصل بعرض لإنشاء "ماركة ألبسة رياضية"

توصلت إدارة الرجاء الرياضي بعرض من إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الألبسة الرياضية، يتضمن مقترحا بخلق علامة تحمل اسم النادي، تنتج الألبسة الرياضية وتتكلف بإلباس الفريق الأول وجميع فئات النادي.

وعلمت “هسبورت” أن شركة الألبسة الرياضية التي تقدمت لإدارة النادي بعرض يشمل ثلاث صيغ مختلفة، اقترحت خلق “ماركة” تحمل اسم النادي، على أن تتكلف هي بعمليتي الإنتاج والبيع.

ويحمل العرض مقترحا من الشركة المذكورة لخلق علامة خاصة بنادي الرجاء الرياضي، تتكلف من خلاله الشركة بالشق الصناعي والإنتاجي كاملا، عبر سلسلة مصانعها، على أن لا تحمل المنتجات سوى شعار النادي.

ويستفيد النادي مقابل العرض المذكور من نسبة تتراوح بين 40% و50% من الأرباح، أي ما يناهز 6 و10 ملايين درهم، حسب الدراسات التي قامت بها الشركة.

وتوصل المكتب المديري للرجاء الرياضي بعروض من أزيد من 6 شركات للألبسة الرياضية، لتزويد الفريق الأول وباقي فئات النادي بالأقمصة والبذل الرياضية، خصوصا في ظل الانتقادات اللاذعة الموجهة من طرف فئة عريضة من الأنصار والمتتبعين للشركة المكلفة حاليا بإلباس الفريق “الأخضر”، لا سيما في ما يتعلق بجودة الأقمصة والخدمات العامة.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المكتب المديري للرجاء الرياضي تعهد في تواصله مع مسؤولي الشركات المذكورة بالحسم في العروض في الأسابيع القليلة المقبلة، مع إمكانية القيام بالعملية بحضور وسائل الإعلام أو بتوفير وسائل تمكن الرأي العام من متابعتها بكل شفافية، تبديدا لمخاوف المسؤولين على الشركات المذكورة من أن تحسم “الكولسة” أو ما يسمى بـ”التسمسير” الملف.