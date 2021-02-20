الرجاء يحفز اللاعبين لتجاوز المنستيري في تونس

قام بعض الأعضاء من مكتب الرجاء الرياضي بتحفيز لاعبي الفريق من أجل تخطي الاتحاد المنستيري التونسي، الأحد، ضمن إياب الدور 32 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية .

ووعد أعضاء في إدارة “القلعة الخضراء” عناصر الرجاء بالتوصل بمستحاقتهم العالقة خلال الأيام المقبلة، تحفيزا لهم من أجل تجاوز النادي المنستيري.

وحسم الرجاء مواجهة الذهاب، الأحد الماضي، لصالحه بهدف دون رد؛ من توقيع المهاجم محمود بنحليب، بينما يتطلع بطل المغرب إلى العود من تونس ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات.