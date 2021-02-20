الرجاء يحفز اللاعبين لتجاوز المنستيري في تونس

الرجاء يحفز اللاعبين لتجاوز المنستيري في تونس
صورة: هسبريس
السبت 20 فبراير 2021 - 21:13

قام بعض الأعضاء من مكتب الرجاء الرياضي بتحفيز لاعبي الفريق من أجل تخطي الاتحاد المنستيري التونسي، الأحد، ضمن إياب الدور 32 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية .

ووعد أعضاء في إدارة “القلعة الخضراء” عناصر الرجاء بالتوصل بمستحاقتهم العالقة خلال الأيام المقبلة، تحفيزا لهم من أجل تجاوز النادي المنستيري.

وحسم الرجاء مواجهة الذهاب، الأحد الماضي، لصالحه بهدف دون رد؛ من توقيع المهاجم محمود بنحليب، بينما يتطلع بطل المغرب إلى العود من تونس ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

الاتحاد المنستيري الرجاء الرياضي كأس الكونفدرالية كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

2
  • soirée a la marocanite
    السبت 20 فبراير 2021 - 21:43

    تصفيقات ايوا نشطو معانا كولشي خاوي باينا عليكوم نوضو نوضو تقالعو يا مجمع العرب يا مجمع العرب يا مجمع العرب نوضو تقالعو نوصلو في لهنا و السلامة

    -5
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  • هاديك راها عائلة يلعن ملتك
    السبت 20 فبراير 2021 - 21:57

    شكون غادي يقبل عليا فالعالم ما كاينش شي للي تقد تصبر عليا يلعن الطاسيلة ديال حاناك شوف مع الفيزازي تخلص كونيا اداني جابتو مع حنان ديال لاديسطي شلاخ شلاخ يا شيخانا

    -7
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