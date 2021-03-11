الرجاء يحقق "إنجازا فريدا" أمام نامونغو التنزاني

استهل فريق الرجاء الرياضي مشواره في مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف” بالفوز أمس الأربعاء أمام نامونغو التنزاني، بهدف دون رد، برسم المجموعة الرابعة.

وتمكن “الفريق الأخضر” بفوزه على نامونغو من تحقيق إنجاز غاب عنه أكثر من 22 سنة، يتمثل في فوزه بالجولة الافتتاحية لمرحلة مجموعات المسابقتين الإفريقيتين: دوري الأبطال وكأس “الكاف”.

وكان الفوز بهدف نظيف في غشت 1999 أمام “هيرتس أوف أواك” الغاني، برسم أولى جولات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال إفريقيا، الأخير لبطل المغرب في مبارياته الافتتاحية ضمن مجموعات المسابقتين القاريتين.

وتواجد الرجاء بعدها، دون احتساب المشاركة الحالية، في 6 مناسبات ضمن مجموعات المنافستين الإفريقيتين، 4 منها في “الأميرة السمراء”، واثنتان برسم “الكونفدرالية”.

وانهزم “الفريق الأخضر” بثنائية نظيفة أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من المجموعة رقم واحد في نسخة 2002 من أبطال إفريقيا.

وعاد “النسور” في نسخة 2005 بالهزيمة بهدف واحد أمام الأهلي المصري، في مواجهة اندرجت لحساب أولى جولات المجموعة الأولى.

وتعادل الرجاء سلبا مع ضيفه القطن الكاميروني في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى برسم دوري أبطال 2011.

وخسر لاعبو “القلعة الخضراء” مباراتهم الأولى في المجموعة الرابعة في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين دون رد، من ضيفهم الترجي التونسي.

أما في كأس الكونفدرالية فسيطر التعادل السلبي على مباراة الرجاء وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لنسخة 2018.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة الجولة الأولى للمجموعة رقم واحد التي حل خلالها “العالمي” ضيفا على حسنية أكادير.