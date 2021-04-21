الرجاء يدك شباك نامونغو التنزاني بثلاثية نظيفة

عاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بنتيجة الفوز بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه نامونغو التنزاني في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما بعد زوال اليوم الأربعاء.

وتمكن الفريق المغربي من إحراز هدف مبكر في حدود الدقيقة الثامنة برأسية المدافع الأوسط إلياس حداد، بعد استغلاله كرة عرضية من كرة ثابتة وخروج خاطئ لحارس نامونغو التنزاني، فيما كان محمد زريدة، قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 11، إذ ارتطمت كرته بالقائم.

وتواصل المد الهجومي للرجاء في باقي دقائق الشوط الأول، ليثمر ذلك إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب فابريس نغوما في حدود الدقيقة 14، فيما حاولت عناصر نامونغو الرد ببعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل الخطورة على الحارس أنس الزنيتي.

وفي حدود الدقيقة 37 تمكن زكرياء الهبطي من تسجيل الهدف الثالث بعد جملة تكتيكية من رفاقه، فيما ضيع أيوب ناناح فرصة سانحة لإحراز الهدف الرابع قبل نهاية أطوار الجولة الأولى.

وواصل رفاق العميد أنس الزنيتي، ضغطهم على معترك الفريق التنزاني بحثا عن مزيد من الأهداف خلال مجريات الشوط الثاني، في المقابل استمر المردود الضعيف لعناصر نامونغو طيلة دقائق الشوط الثاني.

وتراجع نسق وإيقاع المباراة خلال الأطوار الأخيرة من المواجهة رغم التغييرات التي أقدم عليها مدرب الرجاء لسعد الشابي، ليكتفي الفريق المغربي بثلاثية نظيفة في شباك نامونغو التنزاني.

وعزز الرجاء صدارته لترتيب المجموعة الرابعة بعد هذا الفوز، إذ بلغ رصيده 15 نقطة، فيما أبقت الهزيمة رصيد نامونغو التنزاني خاليا من النقاط.