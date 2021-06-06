الرجاء يستعيد 3 لاعبين قبل مباراة نهضة بركان

يستأنف لاعبو نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم تدريباتهم الجماعية الاثنين، عقب فترة الراحة التي منحها لهم المدرب لسعد الشابي، بعد العودة بفوز ثمين الخميس الماضي من مدينة خريبكة، على حساب سريع وادي بهدفين دون رد، لحساب مؤجل الجولة الـ17 من منافسات “البطولة برو”.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن الفريق “الأخضر” سيستعيد ثلاثة عناصر بداية من حصة الاثنين، ويتعلق الأمر بكل المدافعين عمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة ومتوسط الميدان عمر العرجون، بعد تعافيهم من الإصابة التي غيبتهم عن المباريات الأخيرة.

وتأتي عودة “الثلاثي” في الوقت الذي يفتقد فيه الفريق خدمات لاعبيه الدوليين، بين مالانغو وفابريس نغوما وسومايلا واتارا، الملتزمين بالتواجد بالمعسكرات الدولية مع منتخباتهم الوطنية، بالإضافة إلى الغياب المتواصل للمدافع الليبي سند الورفلي بقرار تقني؛ لذلك سيكون بإمكان الشابي تعويض الغيابات باللاعبين الذين سيسجلون عودتهم.

ويتربع الرجاء على صدارة الدوري الاحترافي برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحد عن غريمه التقليدي الوداد ثاني الترتيب، المنقوص من مباراة واحدة.

جدير بالذكر أن الرجاء سيواجه النهضة البركانية الأحد القادم، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من التاسعة والنصف مساء، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ19 من البطولة.