الرجاء يستعيد 3 لاعبين قبل مباراة نهضة بركان

يستأنف لاعبو نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم تدريباتهم الجماعية الاثنين، عقب فترة الراحة التي منحها لهم المدرب لسعد الشابي، بعد العودة بفوز ثمين الخميس الماضي من مدينة خريبكة، على حساب سريع وادي بهدفين دون رد، لحساب مؤجل الجولة الـ17 من منافسات “البطولة برو”.
وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن الفريق “الأخضر” سيستعيد ثلاثة عناصر بداية من حصة الاثنين، ويتعلق الأمر بكل المدافعين عمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة ومتوسط الميدان عمر العرجون، بعد تعافيهم من الإصابة التي غيبتهم عن المباريات الأخيرة.
وتأتي عودة “الثلاثي” في الوقت الذي يفتقد فيه الفريق خدمات لاعبيه الدوليين، بين مالانغو وفابريس نغوما وسومايلا واتارا، الملتزمين بالتواجد بالمعسكرات الدولية مع منتخباتهم الوطنية، بالإضافة إلى الغياب المتواصل للمدافع الليبي سند الورفلي بقرار تقني؛ لذلك سيكون بإمكان الشابي تعويض الغيابات باللاعبين الذين سيسجلون عودتهم.
ويتربع الرجاء على صدارة الدوري الاحترافي برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحد عن غريمه التقليدي الوداد ثاني الترتيب، المنقوص من مباراة واحدة.
جدير بالذكر أن الرجاء سيواجه النهضة البركانية الأحد القادم، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من التاسعة والنصف مساء، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ19 من البطولة.
قوة الرجاء تكمن في اعتماده على أبناء الفريق وقريبا بإذن الله سبجني الفريق عدة ملايير إن أراد بيع عقود بعض اللاعبين والفضل يعود بعد الله في ذلك الى الاطر في الفىات الصغرى وتشجيع الاطار الكفء السلامي بالاضافة الى الأزمة المالية التي مر منها .
نتمنى من الفرق الأخرى أن تعمل على شاكلة الرجاء في الاعتماد على أبناء المدرسة الخاصة ولن يتأتى ذلك إلا بإبعاد بعض المدربين من أمثال فاخر
العالمي في الطريق الصحيح الاحتفاظ باللقب أو الصراع على البطولة لآخر دورة. مع التركيز على نهائى الكاف و كاس العرب. أما الشفناجة و ما يحيكونه من مؤامرات في الكواليس ضد العالمي كادعاءهم أن التحكيم يتعمد اهداء الانتصار للعالمي و يرفض أهداف للشفناجة فهو مجرد مؤامرة للضغط على التحكيم من أجل منح النقاط التلات للشفناجة في الخمس مقابلات الأخيرة خاصة وأن العالمي يمتاز بالسرعة في الامتار الاخبرة (sprint). لماذا هذه الضجة ومازال هناك 10 مباريات بي 30 نقطة ممكنة. فالحكم مجرد بشر. السؤال الذي يطرح نفسه من يتحكم في البرمجة(المباريات +الحكام) اهو العالمي ام جهات اخرى
العالمي في الطريق الصحيح الاحتفاظ باللقب أو الصراع على البطولة لآخر دورة. مع التركيز على نهائى الكاف و كاس العرب. أما الشفناجة و ما يحيكونه من مؤامرات في الكواليس ضد العالمي كادعاءهم أن التحكيم يتعمد اهداء الانتصار للعالمي و يرفض أهداف للشفناجة فهو مجرد مؤامرة للضغط على التحكيم من أجل منح النقاط التلات للشفناجة في الخمس مقابلات الأخيرة خاصة وأن العالمي يمتاز بالسرعة في الامتار الاخبرة (sprint). لماذا هذه الضجة ومازال هناك 30 نقطة مأهولة. السؤال الذي يطرح نفسه هو من يتحكم في البرمجة مند سنوات( المباريات الحكام) اهو العالمي ام الشفناجة؟؟؟؟؟؟
قوة الرجاء في الكولسة و استقطاب اغلبية من الحكام لينوبوا عن اللاعبين عند تعدر التسجيل و في المساعدة على هزم الفرق المنافسة لحرمانها في تحصيل النقط ، او بعتارة اخرى ان كل الطرق تبقى مشروعة في تحصيل الالقاب و خط التاريخ المغشوش و ذلك للمساعدة على الخروج من الضاءقة المالية من خلال الحصول على جواءز هذه الالقاب ، اما حان الوقت ليجرى تحقيق نزيه بخصوص تلاعبات بعض الحكام بنتاءج بعض المباريات الح.ا و توجيه البطولة في الوقت الذي تبدل فيه الجامعة و رءيسها مجهودات مضنية لاصلاح الكرة .
لذى اما حان الوقت ان ياخد القرار الصواب بابعاد بعض الوجوه التي مللنا من سماع اسماءها تتردد غير ما مرة في مناصب المسؤولية خاصة باللجنة المركرية للتحكيم وهي اسماء لاتتقن الا لعبة الفساد و الافساد التي ترعرعت عليها، فاكفونا يا اصحاب القرار شر هذه الاصوات النشاز.
هناك مؤامرة تحاك ضد الرجاء من أجل جبر الحكام على عدم انصاف الفريق في مقابلاته القادمة تحت دريعة أن هناك حكام يتعاطفون معه. وقد شاهدنا الزوبعة الفارغة التي طالت فريق الرجاء والحكم الفار في مبارة المحمدية. بسم الله الرحمان الرحيم “ويمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين” صدق الله العظيم
يستعيد ثلاثة لاعبين ويستعين بثلاثة حكام
لا شك ان الحكم الذي سيدير لقاء الرجاء ن بركان لا يختلف عن الحكم بوسليم الذي ادار لقاء الوداد ن بركان الحكم الذي ساعد الوداد على الفوز و منحه ثلاث نقاط للاستمرار في الصدارة واخشى ان يعين الحكم الفاشل رضوان جيد لقيادة الرجاء ن بركان طبعا السيناريو لن يختلف عن سابقه لبوسليم حتى يرضي جمهور الرجاء العريض المعروف بالبكاء والعويل بدءا بطرد لاعب او اكثر من فريق ن بركان ثم ضربة جزاء خيالية الرجاء حتى ان كانت الاخطاء خارج مربع العمليات واستفزاز لاعبي ن بركان وتهديدهم بالطرد وهذا من اجل مواصلة الرجاء في المطاردة او تصدر البطولة
الرجاء فريق مغربي محترم شأنه شأن بعض الاندية المغربية الأخرى ،لذلك لا يجب تمييزه ومساعدته من طرف الجامعة ودفعه للإنتصارات بالحكام والكولسة والتحايل والغش ،العالمي يجب ان يكون عالمياً بكل ما في الكلمة من معنى