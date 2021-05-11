الرجاء يستهدف إنهاء "عقدة" خاصة أمام الفتح

تكتسي مباراة الرجاء الرياضي لكرة القدم أمام ضيفه الفتح الرباطي، غدا الأربعاء، ضمن أولى جولات مرحلة إياب البطولة الوطنية الاحترافية، طابعا خاصا للمضيف.

ويتطلع بطل المغرب إلى تحقيق فوزه الأول على الفتح، عندما يكون طرفا مستقبلا، والذي غاب عنه في 4 مباريات متتالية؛ 3 منها في البطولة، ومباراة برسم كأس العرش.

وكان الفوز بثنائية نظيفة، أبريل 2017، لحساب الأسبوع الـ22 لبطولة 2017/2016، الأخير للرجاء على الفتح في الدار البيضاء.

واستقبل بعدها “النسور” في 4 مواجهات الفريق “العاصمي”، فاز الأخير بمباراتين، وسيطر التعادل على مواجهتين.

وجاء فوزا الفتح بنتيجتي (2-1) في الدورة الـ23 لموسم 2018/2017، و(2-0) الجولة الثامنة لبطولة الموسم الماضي، وكلاهما بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.

واستضاف الرجاء ممثل “العاصمة” بالمعلب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب ثمن نهائي نسخة 2017 من الكأس الفضية، وهي المباراة التي خلصت إلى التعادل السلبي.

وتعادل الفريقان سلبا، أيضا، في الجولة الـ26 لبطولة 2019/2018، بملعب “الأب جيكو”، بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

يذكر أن الرجاء الرياضي لكرة القدم يحتل وصافة ترتيب البطولة بمجموع 29 نقطة، بينما يأتي الفتح الرياضي ثامنا برصيد 18 نقطة.