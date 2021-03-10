الرجاء يستهل مجموعات الكونفدرالية بفوز "صغير"

تغلب فريق الرجاء الرياضي اليوم الأربعاء، بهدف دون رد، على ضيفه نامونغو التنزاني، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنتها أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، إلى التعادل دون أهداف.

ونجح الفريق الأخضر، خلال الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 54، في توقيع الهدف الوحيد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان رحيمي، قبل أن تعلن صافرة الليبيري الحسن زينة كورني، عن نهاية المباراة بفوز “النسور” بهدف نظيف.

وأضحى بطل المغرب بفوزه اليوم، يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني، متخلفا بفارق الأهداف عن بيراميدز المصري الفائز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة، برسم المجموعة ذاتها.

ويحل الرجاء الأربعاء المقبل، ضيفا على نكانا، لحساب مباريات الجولة الثانية، بينما يستقبل نامونغو بيراميدز.