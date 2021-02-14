الرجاء يطعن في تعاقد بيساك مع أولمبيك آسفي

عاد نادي الرجاء الرياضي ليُقدم شكاية جديدة لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد أحمد مروان بيساك، حارس مرمى فريق أولمبيك آسفي، يطعن من خلالها في تأهيله للعب رفقة الفريق “العبدي”، مطالبا اللجنة المذكورة بإلغاء رخصته بدعوى توفره على عقدين احترافيين رسميين في الفترة نفسها، الأول وقعه مع الفريق “الأخضر” والثاني مع أولمبيك آسفي.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مسؤول عن إدارة الرجاء أن الفريق كان قد راسل لجنة النزاعات في وقت سابق يستفسرها حول أسباب تأهيل بيساك للدفاع عن قميص “القرش المسفيوي”، غير أنه لم يتوصل بأي رد في الموضوع، ليُقرر التقدم إليها بشكاية جديدة يؤكد من خلالها أن اللاعب غير مؤهل للعب بحكم توفره على عقدين في الوقت نفسه، وهو ما يُخالف القوانين المنظمة.

وأكد المصدر ذاته أن “الفريق الأخضر” متشبث بموقفه في الموضوع، ويُطالب بمعاقبة بيساك وبتعويض النادي عن الضرر الذي لحق به بعدما أخل الحارس المسفيوي بالعقد الاحترافي الذي وقعه مع “النسور”.

وكانت لجنة النزاعات قد رخصت للحارس مروان بيساك باللعب لأولمبيك آسفي رغم اعتراض الرجاء وإدلائه بالعرض الذي وقعه اللاعب مع الفريق وأخل به، حيث اعتمدت اللجنة المبدأ الذي يعتمده الاتحاد الدولي “فيفا” في نزاع أي لاعب مع فريقه، القاضي بمنحه رخصة لعب مؤقتة في انتظار الحسم في خلافه مع الفريق.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي يستقبل ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري، الأحد، لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.