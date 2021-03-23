الرجاء يعلن التمسك بخدمات المدرب جمال سلامي

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تشبثه بمدربه جمال سلامي.
وأكد الفريق الأخضر، في بلاغ له، أنه يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التقني، من أجل مواصلة التنافس على الواجهات الأربعة التي يلعب عليها.
أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تشبثه بمدربه جمال سلامي.
وأكد الفريق الأخضر، في بلاغ له، أنه يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التقني، من أجل مواصلة التنافس على الواجهات الأربعة التي يلعب عليها.
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الإنسان فوق طاقته لا يلام السي السلامي مدرب مقتدر برزو معاه لعايبية شبان خاصة من مدرسة الرجاء و هذا مكسب للرجاء و التوفيق مع باقي الدورات
نعم ننتقد نعاتب ولكن الاقالة يجب أن تكون عندها أسباب مقنعة. و إعطاء الفرصة الكاملة .وليس بمجرد هزيمة . الخروج من العصبة كان مؤترا. المكتب لم يقم بعمله. ايضا السلامي اضنه استوعب الدرس.جمع راسك راك مسالي . لما قادش و ما كتعرفش حيد.
قرار جد جد جد موفق .. ولا يسع المشجع العقلاني إلا أن يثمن مجهودات هذا المدرب العظيم الذي يشتغل في صمت وبكل عزم رغم الاكراهات العديدة التي تعصف بالنادي .. فقط يشتغل بما هو “موجود” ودون انتدابات وفي ظل أزمة مالية صعبة .. ورغم ذلك حقق البطولة في الموسم الماضي.. ولا يزال يصارع على جميع الجبهات في هذا الموسم.. فكفانا تعليق الشماعة على المدرب وإقالته قسرا في محاولة لامتصاص حنق فئة من الجمهور الرجاوي .. فالدربي لا يغدو كونه مباراة ككل المباريات.. فكفانا تعصبا اعمى..
التمسك بالسلمي مع التخلي عن كل من جبيرة بو طيب السعداوي بوالهرود مع وضع كل من رحيمي وملنكو في الاحتياط ومنح الفرصة لكل من الهبطي سبول سكحال حسين رحيمي مكزي
الخسارة مع الغريم التقليدي لاتعني نهاية العالم من هنا المدرب السلامي عليه أن يشتغل على مكامن الخلل في الفريق ولاننسى عندما جاء المدرب إلى الفريق وكان يعاني كثيرا في منطقة الدفاع وصرح آنذاك أنه سيعالج المشكل وفعلا في أيام معدودة تحسن الفريق وانسجم في الميدان وكانت المقابلة الاولى في كأس العرب مع الغريم التقليدي وهزمه بريمونتادا تاريخية ونجح في آخر الموسم الفارط بالبطولة الوطنية بعد أعوام ومازالت حوظ الفريق في نيل كاس العرب وكذلك مازال ينافس في كاس الكونفدرالية وهو حاليا ثاني بالبطولة الوطنية وكيف يمكن ان النادي العريق ان يستغني على مدرب والعديد من الفرق الوطنية والخليجية تريد ان تستفيد من خدماته
قرار صائب ليست الهزيمة هي نهاية الرجاء على السلامي أن يستفيد من اخطاء بعض اللاعبين الذين لا يعطون قيمة إضافية للفريق هناك لاعبين في الاحتياط يجب إعطائهم فرصتهم .وليس هذا وقت الإنتقاذ لأن الرجاء تلعب على ثلات واجهات وأهمها نهاية كأس محمد السادس