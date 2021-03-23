الرجاء يعلن التمسك بخدمات المدرب جمال سلامي

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تشبثه بمدربه جمال سلامي.

وأكد الفريق الأخضر، في بلاغ له، أنه يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التقني، من أجل مواصلة التنافس على الواجهات الأربعة التي يلعب عليها.