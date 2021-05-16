الرجاء يعود بالتعادل من جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي "كأس الكاف"

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي تعادلا إيجابيا بنتيجة 1-1 خارج الميدان أمام فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، ضمن دور ذهاب ربع نهائي “كأس الكاف”.

وتمكن الفريق المضيف من هز شباك الرجاء في الدقيقة 39 من عمر المقابلة، عن طريق لاعبه فانسنت بول، بعدما استغل خطأ دفاعيا في إبعاد الكرة من المنطقة المغربية.

أداء “النسور” خلال الشوط الأول سمح لأصحاب الأرض بالسيطرة على الكرة؛ إذ أكمل أورلندو الجولة بنسبة استحواذ تعادل 62 في المائة، بينما تبادل الرجاويون 146 تمريرة كانت 34% منها خاطئة.

وحاول ممثل كرة القدم المغربية ضمن أطوار الجولة الثانية من هذه المنافسة هز شباك الحارس سانديلاندس، ممارسا ضغطا متقدما على دفاع الخصم، بينما حكم المقابلة حرم الرجاء من ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 49، بعد اعتراض مدافع من أورلندو بيراتس الكرة بيده في منطقة الجزاء.

عند الدقيقة 60 تمكن المهاجم بِين مالانغو من إحراز التعادل للرجاء، مختطفا الكرة في قلب دفاع النادي الجنوب إفريقي عقب تمويه بدني خدع لاعبين من “بيراتس” وحارس المرمى.

ومن المقرر أن يستقبل نادي الرجاء الرياضي يوم الأحد 23 ماي الجاري خصمه أورلندو بيراتس في لقاء الإياب، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.