الرجاء يعود بفوز ثمين أمام فريق نكانا الزامبي

عاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بفوز ثمين من زامبيا بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، بهدفين نظيفين على حساب مضيفه نكانا الزامبي في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبالعودة لتفاصيل المواجهة، عملت العناصر الرجاوية على خوض أطوار اللعب في الربع ساعة الأول من المواجهة بحذر واحتراز لتفادي تلقي هدف مبكر، قبل أن يتحرك الخط الأمامي بحثا عن هز الشباك، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية عن طريق المهاجم مالانغو وعبد الإله الحافيظي.

وتواصلت دقائق المواجهة بتبادل عناصر الطرفين بعض المناورات الهجومية، إلا أنها بقيت محتشمة، الى غاية الوقت الضائع من الجولة الأولى، حيث أتيحت أبرز فرصة للمهاجم الرجاوي مالانغو، في الوقت الضائع، غير أنه لم يحسن التعامل مع انفراده بالحارس الزامبي ليفوت على الفريق المغربي فرصة هز الشباك وإنهاء تفاصيل الشوط الأول بالتقدم.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقة واحدة تمكن سفيان رحيمي، من اقتناص ركلة جزاء وترجمتها لهدف السبق، كما كان نفس اللاعب قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان بعد جملة تكتيكية من رفاقه وتحضير جيد للكرة من عبد الإله الحافيظي.

وركز أبناء المدرب جمال السلامي، خلال مجمل فترات الشوط الثاني على تحصين الخط الخلفي، الشيء الذي منح الفرصة للفريق الزامبي للتقدم نحو معترك الرجاء وتهديد مرمى الحارس أنس الزنيتي في العديد من الكرات التي تصدى لها هذا الأخير بنجاح، قبل أن يتمكن البديل نوح السعداوي، من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 87.

وأضاف الرجاء الرياضي ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ 6 نقاط مناصفة مع فريق بيراميدز المصري، فيما أبقت الهزيمة رصيد نكانا خاليا من النقاط.