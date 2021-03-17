الرجاء يعود بفوز ثمين أمام فريق نكانا الزامبي

الرجاء يعود بفوز ثمين أمام فريق نكانا الزامبي
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 مارس 2021 - 18:51

عاد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بفوز ثمين من زامبيا بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، بهدفين نظيفين على حساب مضيفه نكانا الزامبي في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبالعودة لتفاصيل المواجهة، عملت العناصر الرجاوية على خوض أطوار اللعب في الربع ساعة الأول من المواجهة بحذر واحتراز لتفادي تلقي هدف مبكر، قبل أن يتحرك الخط الأمامي بحثا عن هز الشباك، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية عن طريق المهاجم مالانغو وعبد الإله الحافيظي.

وتواصلت دقائق المواجهة بتبادل عناصر الطرفين بعض المناورات الهجومية، إلا أنها بقيت محتشمة، الى غاية الوقت الضائع من الجولة الأولى، حيث أتيحت أبرز فرصة للمهاجم الرجاوي مالانغو، في الوقت الضائع، غير أنه لم يحسن التعامل مع انفراده بالحارس الزامبي ليفوت على الفريق المغربي فرصة هز الشباك وإنهاء تفاصيل الشوط الأول بالتقدم.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقة واحدة تمكن سفيان رحيمي، من اقتناص ركلة جزاء وترجمتها لهدف السبق، كما كان نفس اللاعب قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان بعد جملة تكتيكية من رفاقه وتحضير جيد للكرة من عبد الإله الحافيظي.

وركز أبناء المدرب جمال السلامي، خلال مجمل فترات الشوط الثاني على تحصين الخط الخلفي، الشيء الذي منح الفرصة للفريق الزامبي للتقدم نحو معترك الرجاء وتهديد مرمى الحارس أنس الزنيتي في العديد من الكرات التي تصدى لها هذا الأخير بنجاح، قبل أن يتمكن البديل نوح السعداوي، من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 87.

وأضاف الرجاء الرياضي ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ 6 نقاط مناصفة مع فريق بيراميدز المصري، فيما أبقت الهزيمة رصيد نكانا خاليا من النقاط.

الرجاء الرياضي لكرة القدم فريق بيراميدز المصري مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية نكانا الزامبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • amine
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 19:23

    فريق ألحق الهزيمة بفريق لطالما تغنى و إفتخر على أنهم بدون هزيمة بميدانهم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مستغرب
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 19:43

    نتيجة جيدة تبقي الفريق في المنافسة على هته الكاس لم اعد اخشى على الفرق الوطنية في الادغال الافريقية
    النقطة التي اود ان اشير اليها هي تقزيم فريق من حجم الرجاء فبعد الازمة المادية المزمنة والقضايا العالقة امام ردهات الفيفا والطاس والجامعة الملكية نرى الفريق يدخل بزي يشبه فرق الاحياء

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ودادي
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:00

    الف مبروك للرجاء و عقبال الفوز بالكأس
    و فوز الوداد بعصبة الأبطال
    و ان شاء الله نهائي السوپر مغربي محض و الفوز للأفضل و اتمناه للوداد كما يتمناه الرجاويين لفريقهم
    بكل روح رياضية و بدون تعصب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بين العزلة والعطش
الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:34

بين العزلة والعطش

صوت وصورة
مناورات مصافحة البرق
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:41

مناورات مصافحة البرق

صوت وصورة
كورونا والتعليم في كيبيك
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:32

كورونا والتعليم في كيبيك

صوت وصورة
فرص مرضى سرطان الدماغ
الأربعاء 17 مارس 2021 - 14:18

فرص مرضى سرطان الدماغ

صوت وصورة
اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 21:22

اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف

صوت وصورة
فوضى في احتجاجات المتعاقدين
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 19:04

فوضى في احتجاجات المتعاقدين