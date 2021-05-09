الرجاء ينفرد بالوصافة بفوز على المغرب الفاسي

قلص فريق الرجاء البيضاوي الفارق مع المتصدر الوداد البيضاوي، إلى نقطتين، بفوزه بميدانه على فريق المغرب الفاسي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة الـ 15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق الرجاء البيضاوي المهاجم الكونغولي بين مالانغو (د74)، لينفرد بذلك فريق الرجاء البيضاوي بالوصافة، وبفارق نقطتين عن غريمه الوداد البيضاوي (31 نقطة)، فيما احتل فريق المغرب الفاسي المركز الثامن برفقة الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي برصيد 18 نقطة.