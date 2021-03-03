الرجاء يهزم "القاسمي" ويصل ربع نهائي الكأس

حسم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تجاوزه مساء اليوم الأربعاء، نظيره الاتحاد القاسمي بهدفين نظيفين في مباراة دور ثمن نهائي المسابقة.

وانطلقت مجريات المباراة بتبادل الطرفين بعض المناورات الهجومية خلال الربع ساعة الأول، غير أنها لم تكن بالشكل المطلوب لهز الشباك وافتتاح النتيجة، قبل أن يبسط الفريق البيضاوي سيطرته على مجريات اللعب واحتكار الكرة دون التمكن من ترجمة ذلك لمحاولات وفرص سانحة للتهديف.

وفي حدود الدقيقة 36 احتسب الحكم سليمان العاطيفي، ركلة جزاء للرجاء الرياضي ترجمها لهدف السبق المهاجم الكونغولي مالانغو، ليقود بذلك رفاقه لإنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني للمواجهة طالب الاتحاد القاسمي بركلة جزاء، فيما حاول أبناء المدرب جمال السلامي، البحث عن تعزيز النتيجة بهدف ثان، إذ تم الضغط على مرمى الضيوف بشكل كبير من خلال خلق بعض المناورات الهجومية التي أقلقت راحة حارس ودفاع الفريق “القاسمي”.

وحاولت عناصر الاتحاد القاسمي اقتناص هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المواجهة، غير أن تدخل الحارس “الرجاوي” بوعميرة أبقى شباكه نظيفة، قبل أن يسجل محمود بنحليب، الهدف الثاني للرجاء في حدود الدقيقة 88، لتنتهي صافرة الحكم سليمان العاطيفي، تفاصيل المواجهة بفوز الرجاء بهدفين نظيفين والتأهل لدور ربع نهائي مسابقة كأس العرش.