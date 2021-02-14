الرجاء يهزم "المنستيري" في كأس الكونفدرالية

اكتفى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بفوز صغير بهدف نظيف على حساب ضيفه المنستيري التونسي، في مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتميزت مجريات الربع ساعة الأولى من المواجهة بتحركات هجومية مسترسلة من الجانبين، إذ تبادل عناصر الطرفين العديد من الكرات الهجومية التي هددت مرميي الحارس أنس الزنيتي وبشير بن سيد.

وحملت الدقيقة 23 تهديدا حقيقيا من جانب الفريق التونسي، إذ كان اللاعب فهمي بن رمضان قريبا من هز الشباك بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن يرد عليه محمود بنحليب بإحراز هدف التقدم للرجاء في حدود الدقيقة 36 بعد جملة تكتيكية مع رفاقه.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني حاول الفريق التونسي اقتناص هدف التعادل من خلال كرات ثابتة، قبل أن يضيع سفيان الرحيمي فرصة سانحة للتهديف في حدود الدقيقة 50، بعد تمريرة محكمة من رفيقه عبد الإله الحافيظي.

وتفنن أبناء المدرب جمال السلامي في تضييع فرص سانحة للتهديف، كانت الأبرز منها عن طريق اللاعب سفيان الرحيمي، في حدود الدقيقة 75، وأخرى من رجل محمود بنحليب في الدقيقة 86، دون أن يتمكنوا من تعزيز النتيجة، لتنتهي تفاصيل النزال بفوز صغير للرجاء بهدف نظيف، في انتظار مباراة الإياب بتونس.