الرجاء يواجه "أورلاندو" والوداد مولودية الجزائر

الرجاء يواجه "أورلاندو" والوداد مولودية الجزائر
صورة: و.م.ع
الجمعة 30 أبريل 2021 - 13:06

وضعت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة بمقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة بالقاهرة، نادي الرجاء البيضاوي في مواجهة صعبة أمام نادي أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا.

وسيجمع نصف النهائي الأول، الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي وأورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا، بالفائز من مباراة بيراميدز المصري وانيمبا النيجيري.

أما نصف النهائي الثاني، فيجمع الفائز من مباراة الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، بالفائز من مباراة القطن الكاميروني وجارف السينغالي.

وأسفرت القرعة ذاتها عن مواجهة فريق الوداد الرياضي لمولودية الجزائر.

ويضرب الفريق “الأحمر” حال تجاوزه المولودية، موعدا في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة سيمبا التنزاني وكايزر شيفس الجنوب إفريقي.

وستجرى مباريات الذهاب أيام 14 و 15 و 16 ماي المقبل، بينما تجرى مباريات العودة أيام 21 و22 و23 من نفس الشهر.

أورلاندو بيراتس الرجاء اليضاوي كأس الكونفدرالية الإفريقية كرة القدم

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