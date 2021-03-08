الرحامنة تحتفي بنساء فاعلات في إعادة الإدماج

نظمت عمالة إقليم الرحامنة، يوم الإثنين، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحت إشراف عزيز بوينيان، عامل الإقليم، حفلا للاحتفاء بالنساء الفاعلات في منظومة إعادة الإدماج بجهة مراكش-آسفي.

وبهذه المناسبة استفادت نزيلات سابقات بالمؤسسات السجنية، ممن انخرطن في برنامج “مصالحة” في نسخته الخامسة، من مشاريع مدرة للدخل. كما تم تكريم مجموعة من النساء الرائدات في مجال إعادة الإدماج بجهة مراكش آسفي، ينتمين إلى قطاعات ذات الصلة بهذا المجال.

وتميز هذا الحفل بتمكين 240 نزيلة من المؤسسات السجنية بجهة مراكش أسفي من ملابس ومواد نظافة، إسهاما من مؤسسة محمد السادس في تعزيز الحماية الاجتماعية لنزيلات المؤسسات السجنية.

وعرف الحفل نفسه التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعمالة إقليم الرحامنة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإعادة إدماج نزيلات ونزلاء سابقين للمؤسسات السجنية من القاطنين في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالة، اجتماعيا واقتصاديا.

ويرمي هذا الحفل، الذي يشكل تنزيلا للإستراتيجية الرشيدة التي رسمها ملك البلاد لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى الاعتراف بالمجهود الموصول والعطاء المبذول من نساء كافة القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بمجال إعادة الإدماج.

وتسعى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى ترسيخ قيم المملكة المغربية في مجال تعزيز ثقافة التضامن والتآزر، والعيش بإخاء، وتعزيز كرامة المواطن المغربي ضدا على وضعه أو جنسه أو مكان تواجده، كما رسمها ملك البلاد محمد السادس.

وتميز هذا الحفل بحضور المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وثلة من ممثلي المؤسسات والقطاعات الشريكة في مجال إعادة الإدماج.