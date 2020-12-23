الرشوة والمساطر الإدارية المعقدة تُعيق استثمار الجالية في المغرب

كشفت أرقام رسمية صادرة مُؤخراً عن المندوبية السامية للتخطيط أن استثمارات الجالية المغربية في وطنهم الأم تبقى ضعيفةً جداً، وهو واقع يرتبط بأسباب عديدة تكشف ضُعف سياسات الدولة الموجهة إلى الجالية وما يترتب عن ذلك من إعاقة مُساهمتها في التنمية.
وحسب الأرقام الرسمية، فإن نسبة صغيرة لا تتعدى 2.9 في المائة من المهاجرين الحاليين صرحت بأنها أنجزت مشاريع استثمارية في المغرب؛ بينها 3.4 في المائة من الرجال و1.8 في المائة من النساء.
وتختار هذه الفئة من الجالية الاستثمار في قطاعات العقار والفلاحة، ثم البناء والتجارة. ويرتبط ضعف استثمارها في المغرب بأسباب عديدة؛ من بينها عدم كفاية رأسمال المال والمساطر الإدارية المعقدة، والرشوة، والدعم المالي الضعيف، وضُعف التحفيزات الضريبية، حسب المندوبية.
في المقابل، نجد أن غالبية المهاجرين المغاربة، بنسبة 83.4 في المائة، أي ما يُمثل أكثر من ثمانية من أصل عشرة، يقومون بتحويل الأموال إلى أسرهم القاطنة؛ وهي التحويلات المالية التي يُرتَقب أن تناهز خلال السنة الجارية حوالي 66 مليار درهم.
وتُفيد أرقام المندوبية بأن عدد مغاربة العالم المقيدين في السجلات القُنصلية بلغ حوالي 3.6 ملايين مغربي ومغربية سنة 2017؛ فيما تُشير توقعات رسمية أخرى إلى أن الإجمالي يناهز 4.6 ملايين. وتمثل هذه الجالية حوالي 10 في المائة من السكان المقيمين في المغرب.
ويلفت إدريس الفينا، خبير اقتصادي ورئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، إلى أن تحويلات العُمال المغاربة بالخارج تدعم ثلاثة مجالات أساسية وهي: الدعم المادي للأسر المرتبطة بها، واقتناء العقارات أو تشييدها، ثم تطوير مقاولات صُغرى ومتوسطة.
وأوضح الفينا أن ما يُناهز نصف التحويلات تهم مجال العقار، معتبراً أنها “في حد ذاتها استثمارات خارجية مُباشرة غير مُعلَن عنها، بحيث يلجأ عدد من المغاربة بالخارج إلى تسجيل اقتناءاتهم العقارية كاستثمارات خارجية والآخر لا يقوم بها؛ وهو ما يجعل من الصعب تحديد قيمة الاستثمارات الخارجية المرتبطة للاقتناءات العقارية التي يقف وراءها العُمال بالخارج”.
ويقر الخبير الاقتصادي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هناك عدداً من الصعوبات التي تقف في وجه المستثمرين المغاربة بالخارج، على الرغم من الإصلاحات المتعددة التي عرفها هذا المجال.
ولمواكبة مساهمة الجالية في تنمية وطنها الأم، سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن اقترحت تطوير نظام معلومات مندمج ومحين حول معطيات الجالية، يضم الإحصائيات ومكان الإقامة والأصل والكفاءات والانتماءات للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى إقامة نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد الأدوار والتوقعات، واستكشاف طرق لملاءمة توقعات وقدرات الجالية بهدف تعبئتها.
كما أوصت المندوبية بخلق قنوات الاتصال عبر الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل زيادة الفعالية السياسية والحكامة الرشيدة وتكييف البرامج والقنوات حسب نوع ومهمة المنظمة.
كيف لمهاجر قضى حياته في العمل والجد والمثابرة لجمع المال وبالتالي يأتي للمغرب من أجل الإستثمار وهو يعلم مسبقا أن وطنه لازال محاكمه تحكم بالهاتف ويعرف أن المحسوبية والزبونية والرشوة متجذرة في بلده .
أنصح كل مهاجر مغربي أن يستثمر في بلد إقامته حيث لا رشوة ولا محسوبية ولا ظلم حيث دولة الحق والقانون .
لي حمق وعندو شي بركا هو لي يرجع المغرب ويفكر يدير مشروع. غدي ينتفوه بحال الدجاج ديال سبوع. كل شي ماشي شفاف. غير الهدرا و حلاوة لسان. من بعد كتجي الفرصة وتبان الدقة و مشيتي خلا نت ورزقك لي فنيتي عليه شبابك. خلي فلوسك فين عيش حتى يتبدل القانون لي يحمي الاجانب و المهاجرين المستثمرين داخل البلاد. أو بلاش خليهم ياكلوا بعضهم.
الإستثمار بالمفرب يعتبر بمثابة الانتحار.
حسب تجربتي بالاستثمارات في القطاع السياحي بمنطقة مرزوكة و الرمال الذهبية ندمت على ذلك لأن الإدارة و المسؤولين يقومون بحماية العشوائية لسبب ما و في الأخير المؤسسات القانونية لا يبقى لها سوى إغلاق الأبواب و الافلاس
الرشوة و الحكرة و المحسوبية و عقلية و لا عدالة
ناس كتمشي قدام و بلدنا الحبيب لور لور
الرشوة والفساد لا يمنعان فقط مغاربة الخارج من الإستثمار بل حتى مغاربة الداخل الكثير من الناس غير مبلوكيين فلوسهم فالبنك وكايخدو الفوائد وكاين لي حاط فلوسو فالمخدة… نقطة أخرى هي تحويلات مغاربة العالم هاد الجيل مزال عندهم عائلات وارتباطات لكن الجيل المقبل ما غايكونش عندو مع الوقت غادي تبقى تنقص هاد تحويلات تا متبقاش لهذا راه كتسنا المغرب كارثة يلا ما بقا غادي بنفس الطريقة والعقلية
المغربي المهجر..حرقة في الغربة وغربة في بلده..صيد ثمين للمرتشين و النصابين.. وازدراء وقلة اعتبار..بقرة حلوب لارسال العملة الصعبة لاغير..اعرف الكثير ممن باع بيتا كان قد ابتاعه بالمغرب ليستقر بالخارج ابدا..بل منهم من ال على نفسه الا يعود.. وانا منهم..
عندي صديق مغربي ازداد هنا في فرنسا ومتزوج بفرنسية وله طفلان, ذات يوم زار المغرب وقرر الاستثمارفي الميدان التكنولوجي هناك فقام ببيع شركته هنا ومنزله واقترض من البنك واتجه الى المغرب,ومن هنا بدأت المعاناة مع الادارات والرشاوي لمدة 3 سنوات ومنعوه من تنفيذ ذلك المشروع وسرقوا فكرته لمصلحتهم. رجع الى فرنسا خاوي الوفاض فقد كل شيء هنا وهناك. والله تدمع عيناي كل مرة عندما تقول لي ابنته الصغيرة tonton لماذا سرقونا ؟؟؟
Le grand problème qui décourage le MRE c est la justice marocaine qui est vraiment nul en plus d , j ai
‘être lente et corrompu ,j ai une maison que j ai hérité avec un intrus qui prétends être un locataire j ai eu recours à la justice et je le regrette vraiment il est toujours à l intérieur de la maison …..
المساطر الادارية المعقدة : انها عقدة الشعور بالاهمية ومركب النقص بالقوة والتحكم في خلق الله، هذه الثقافة تنسحب على الموظفين والمدراء والوكلاء والمشرفين، نجدها في مبادءهم حيث انهم يؤمنون بالتجهم والشدة وتعقيد الامور ومركزيتها لكي يوهموك بانهم مهمين وما علموا ان اهميتهم تنبع من كراسيهم لا من ذواتهم، ان هذا الصنف من الموظفين والمسؤولين يريدون ان يشعروك باهميتهم وبانهم يستطيعون ان يتحكموا ويامروا وينهوا مع ان طبيعة عملهم لا تستلزم كل هذا التعقيد، هؤلاء موجودون بيننا ونجدهم في الادارات والمؤسسات والمطارات والعمالات وغيرها، فكم من مستثمر تعطلت مشاريعه لا لسبب الا لانه واجه هذا النوع من العقليات الذي يقول له اترك ملفك عندي وارجع بعد شهرين، ثم يضعه على الرف وهو ينظر مع ان هذا الملف لا يحتاج الا الى مراجعة سريعة لكن كيف يشعر الموظف باهميته الا اذا تكدست عنده الملفات. الى كل قاضي مدير رئيس ضابط موظف ولكل من بيده معاملات الناس اعلموا ان هناك رب فوقكم مطلع على ما تفعلون.
أنا كنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فكرت ان اسثتمر في بلدي اقتنيت عقار منذ عشر سنوات كنت أريد أن اشغله في مجال المطعمة لم أحصل على ترخيص لترميمه ثم الأن انا مهدد بتوسيع الطريق مما سافقد رزقي الذي بدلت عليه مجهود كبير في الغربة. كيف إذن نشجع مغاربة العالم على الاستثمار في وطنهم.
. العديد من المغاربة العاديين و السياسيين من النخبة يتابعون هدا التعليق اناشدهم ان يبنوا وطنا قويا لأبنائنا وأبنائهم. فبناء الفيلات والقصور داخل دولة ضعيفة عسكريا واقتصاديا وصحيا وفكريا الخ . يعني كل دلك أن مصير فيلاتهم ومصير أموالهم ومصير مستقبل أبنائهم غير امن .وخير دليل مصير العديد من أبناء روساء العرب الدين تم تنحيتهم . نحن كشعب يجب أن نتق في الحكومة وندعم للاستتمارات لاكن يجب على النخبة أن تراعي كيف ستتمكن من تطوير اليد العاملة وتكتسب الأرباح والتجارب وتستفيد من الاستثمارات الغربية . وتشتغل من أجل تطوير وتقدم المغرب عوض الهرولة وراء تحقيق مصالحهم الشخصية فقط .
je connais une famille ici a bruxelles de 6 personnes qui ont 3 maisons et 2 cafes au maroc et ici ils vivent avec des aides socials et ils habitent dans une maison du social aussi
il y,a trop de mendiants a l,europeen, il faut vivre ici pour bien connaitre la verite
عندما تبسط الادارة وًتكون فيه مراقبة الاداريين في عملهم اليومي ثم تبسيط كثرة الفوطوكوبي وًكل ورقة منها ثلات صور ثم كثرة الامضاء ات و القيامة نابضة على اشياء بسيطة !
تكره الادارة المغربية و المعانات مع الموظفين كانه يدير فيك خير و ينسى انه يتقاضى تحرمون عند الدولة
مازالت الادارة المغربية تشتغل بعقلية حقبة الاستعمار الفرنسي ، تعجيزية .
خلقت شركة في مدينة الرباط ، لم اتلقى اي رسالة من عند الضرائب ، و لا اشعار و تم الحجز على حساب الشركة و لحد الان لا اعرف ما السبب و حتى المحاسب لا يعرف ما السبب ، توقفت الشركة مع العلم اشغل 5 اشخاص ….
و مع الكورونا نحن في يد الله ،.،، الكل معطل
اهذا هو الذي يشجع 5 ملا يين من المغاربة الخارج الاستثمار في بلدهم … كلاّ ثم كلاّ