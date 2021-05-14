الرصاص الإسرائيلي يقتل خريج جامعة مغربية

أعلنت سفارة فلسطين لدى المملكة المغربية نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، وفاة عيسى برهم، وكيل نيابة الجرائم الإلكترونية في محافظة سلفيت، برصاص الجنود الإسرائيليين، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، لـ”وفا” بأن الشاب عيسى برهم أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وأوردت السفارة الفلسطينية بالمغرب على صفحتها بـ”فيسبوك” أن عيسى برهم حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة.

وعلقت التمثيلية الدبلوماسية على الخبر قائلة: “باسم خريجي جامعات المملكة المغربية جميعا، نزف إلى جنات الخلد صديقنا وزميلنا خريج جامعة عبد المالك السعدي في طنجة الدكتور عيسى برهم، وكيل نيابة سلفيت، الذي ارتقى شهيدا هذا اليوم إلى جنات العلى وهو ينال شرف الدفاع عن القدس.. تقبلك الله في عليين يا حبيب، والله ما علمنا عنك إلا كل خير وما رأينا منك إلا كل خلق حسن”.