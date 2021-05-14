الرصاص الإسرائيلي يقتل خريج جامعة مغربية

الرصاص الإسرائيلي يقتل خريج جامعة مغربية
صورة: مواقع التواصل الإجتماعي
الجمعة 14 ماي 2021 - 19:11

أعلنت سفارة فلسطين لدى المملكة المغربية نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، وفاة عيسى برهم، وكيل نيابة الجرائم الإلكترونية في محافظة سلفيت، برصاص الجنود الإسرائيليين، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، لـ”وفا” بأن الشاب عيسى برهم أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وأوردت السفارة الفلسطينية بالمغرب على صفحتها بـ”فيسبوك” أن عيسى برهم حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة.

وعلقت التمثيلية الدبلوماسية على الخبر قائلة: “باسم خريجي جامعات المملكة المغربية جميعا، نزف إلى جنات الخلد صديقنا وزميلنا خريج جامعة عبد المالك السعدي في طنجة الدكتور عيسى برهم، وكيل نيابة سلفيت، الذي ارتقى شهيدا هذا اليوم إلى جنات العلى وهو ينال شرف الدفاع عن القدس.. تقبلك الله في عليين يا حبيب، والله ما علمنا عنك إلا كل خير وما رأينا منك إلا كل خلق حسن”.

إسرائيل استشهاد جامعة عبد المالك السعدي عيسى برهم

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

14
  • العدوى
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:19

    لا تيقى في كيان الغاشم صهيوني يحب محاسبته في اقرب وقت

    52
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • افريقي في العيون
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:19

    قال الله تعالى:(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ۚ بل أحياء عند ربهم يرزقون)

    101
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abbés
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:21

    رحمه الله شهيدا أن شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله

    72
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كوثر
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:22

    إلى الفردوس الأعلى و إلى جنات النعيم يا شهيد. سؤال يؤرقني أين حكومتنا و مسؤولينا مما يقع من تهجير و ترويع و تقتيل لأهلنا في القدس و في كل فلسطين؟؟؟؟ و هل التطبيع المشؤوم بلع ألسنتكم؟؟؟؟حسبنا الله و نعم الوكيل!!!!!!!!!

    65
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رضوان الداودي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:26

    الله ما ارزق اهله صبر وسلوان ولك الله يا دكتور
    وهذا ما اخذناه من تطبيع هذا ما يفعله الصهاينة دئما يقتل بدم بارد ولا يبالي

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salaheddinechaibi
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:28

    الله يرحمه برحمته الواسعة #GazaUnderAttack

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الرحمة
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:28

    رحمة الله على الشهداء جميعا. فين هما لي قالو: نتابع عن كثب؟؟؟ أش قضى نتابع عن كثب، اش قضى نندد، نشجب…. ؟؟؟

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع مغربي من أوروبا
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:29

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:29

    رحمة الله عليه شهيدا . والصبر لعائلته

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Citron
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:39

    Le délire du délire si le tireur Israëlien est un Juif Marocain qui a tiré sur son compatriote Marocain B. Issa, Isaraël a dépassé ses limites Nazi

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • bouakkaz Lhoussain
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:48

    لا حول ولا قوة الا بالله
    انا لله وانا اليه راجعون

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الرحمة
    الجمعة 14 ماي 2021 - 19:52

    رحمة الله عليه و هنيئا له الشهادة في سبيل الله، ما لي لا أرى الذباب المتصهين يدخل ليمجد الكيان المجرم و يتمنى تطوير العلاقات و تبادل الزيارات، ألا لعنة الله على المجرمين

    20
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مخلص
    الجمعة 14 ماي 2021 - 20:15

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    ماذا بعد طبعتوا مع الكيان الصهيوني ووضعتوا يدكم في يده واستقبلتوهم في سفاراتكم ورحبتوا بهم
    انتم مشتركون معه في قتل الفلسطينين
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد موحا
    الجمعة 14 ماي 2021 - 20:21

    اللهم ارحمه واغفر له و أرزق أهله الصبر والسلوان آمين يارب العالمين.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
طنجة تتضامن مع فلسطين
الجمعة 14 ماي 2021 - 17:52 3

طنجة تتضامن مع فلسطين

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة آدم
الجمعة 14 ماي 2021 - 17:30 3

قصص الأنبياء: قصة آدم

صوت وصورة
إهمال مقبرة في أزمور
الجمعة 14 ماي 2021 - 14:51 1

إهمال مقبرة في أزمور

صوت وصورة
شغب جماهير كرة القدم
الجمعة 14 ماي 2021 - 13:36 17

شغب جماهير كرة القدم

صوت وصورة
عودة الأعراس والحفلات
الجمعة 14 ماي 2021 - 12:32 13

عودة الأعراس والحفلات

صوت وصورة
أجواء العيد في الرباط
الخميس 13 ماي 2021 - 14:03 3

أجواء العيد في الرباط