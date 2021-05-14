الرصاص الإسرائيلي يقتل خريج جامعة مغربية

أعلنت سفارة فلسطين لدى المملكة المغربية نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، وفاة عيسى برهم، وكيل نيابة الجرائم الإلكترونية في محافظة سلفيت، برصاص الجنود الإسرائيليين، خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، لـ”وفا” بأن الشاب عيسى برهم أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
وأوردت السفارة الفلسطينية بالمغرب على صفحتها بـ”فيسبوك” أن عيسى برهم حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة.
وعلقت التمثيلية الدبلوماسية على الخبر قائلة: “باسم خريجي جامعات المملكة المغربية جميعا، نزف إلى جنات الخلد صديقنا وزميلنا خريج جامعة عبد المالك السعدي في طنجة الدكتور عيسى برهم، وكيل نيابة سلفيت، الذي ارتقى شهيدا هذا اليوم إلى جنات العلى وهو ينال شرف الدفاع عن القدس.. تقبلك الله في عليين يا حبيب، والله ما علمنا عنك إلا كل خير وما رأينا منك إلا كل خلق حسن”.
لا تيقى في كيان الغاشم صهيوني يحب محاسبته في اقرب وقت
قال الله تعالى:(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ۚ بل أحياء عند ربهم يرزقون)
رحمه الله شهيدا أن شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله
إلى الفردوس الأعلى و إلى جنات النعيم يا شهيد. سؤال يؤرقني أين حكومتنا و مسؤولينا مما يقع من تهجير و ترويع و تقتيل لأهلنا في القدس و في كل فلسطين؟؟؟؟ و هل التطبيع المشؤوم بلع ألسنتكم؟؟؟؟حسبنا الله و نعم الوكيل!!!!!!!!!
الله ما ارزق اهله صبر وسلوان ولك الله يا دكتور
وهذا ما اخذناه من تطبيع هذا ما يفعله الصهاينة دئما يقتل بدم بارد ولا يبالي
الله يرحمه برحمته الواسعة #GazaUnderAttack
رحمة الله على الشهداء جميعا. فين هما لي قالو: نتابع عن كثب؟؟؟ أش قضى نتابع عن كثب، اش قضى نندد، نشجب…. ؟؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
رحمة الله عليه شهيدا . والصبر لعائلته
Le délire du délire si le tireur Israëlien est un Juif Marocain qui a tiré sur son compatriote Marocain B. Issa, Isaraël a dépassé ses limites Nazi
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
رحمة الله عليه و هنيئا له الشهادة في سبيل الله، ما لي لا أرى الذباب المتصهين يدخل ليمجد الكيان المجرم و يتمنى تطوير العلاقات و تبادل الزيارات، ألا لعنة الله على المجرمين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ماذا بعد طبعتوا مع الكيان الصهيوني ووضعتوا يدكم في يده واستقبلتوهم في سفاراتكم ورحبتوا بهم
انتم مشتركون معه في قتل الفلسطينين
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارحمه واغفر له و أرزق أهله الصبر والسلوان آمين يارب العالمين.