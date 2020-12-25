الرصاص يوقف مبحوثا عنه لمهاجمة أمنيين باليوسفية‎

وجد مفتش شرطة، يعمل في الدائرة الثالثة بالمنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء الخميس، لتوقيف مبحوث عنه كان في حالة اندفاع قوية وعرض زوجته وعناصر شرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي قام بتعنيف زوجته بمنزل الزوجية بحي المسيرة بمدينة اليوسفية، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض ورشقهم بأسطوانات غاز، متسببا في إصابة أحدهم على مستوى الوجه، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين إحداهما تحذيرية، فيما أصابت الثانية المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه رفقة الشرطي المصاب لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الموقوف، يقول البلاغ، يبلغ من العمر 26 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضية اغتصاب.