الرعي الجائر يهدد الحزام الأخضر بجماعة أكواوش

التمس جمعويون من جماعة أولاد أكواوش، التابعة لدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة، من الجهات المختصة التدخل عاجلا من أجل حماية الحزام الأخضر الكائن بتراب الجماعة من الرعي الجائر والاندثار.

وطالب عنالي حسن، رئيس جميعة لكرارمة للتنمية والتضامن بجماعة أولاد أكواوش، في تصريح لهسبريس، في سياق تفعيل أهداف جمعيته التي تشدد في بعض بنودها على السهر على “حماية الحزام الأخضر، والمحافظة على البيئة بجميع السبل المتاحة”، (طالب) المصالح التابعة للمياه والغابات بالعمل على تسييج الحزام والاعتناء به.

واعتبر الناشط الجمعوي ذاته الحزام الأخضر، الممتد على حوالي 100 هكتار تقريبا، “متنفسا إيكولوجيا ومجالا بيئيا مهما يتوفر على مجموعة من أنواع الأشجار التي تمتص الكربون وتسهم في التقليص من الانحباس الحراري الذي تعرفه المنطقة”.

ومما جاء في تصريح عنالي: “لقد راسلنا مصالح وزارة الداخلية من أجل العمل على نقل هذا الحزام الأخضر الذي يوجد على أرض جماعية من ملك جماعي إلى ملك غابوي، في إطار مشروع حماية وإحياء الحزام بهذه المنطقة وإدماجه في الإستراتيجية الجديدة ‘غابات المغرب 2020/2030′”، مؤكدا أن من شأن هذا التحويل الإسهام الفعلي في حمايته وتنميته.

وأبرز المتحدث ذاته أن “ترافع الفعاليات الجمعوية بجماعة أولاد أكواوش يأتي اعتبارا للدور المهم الذي يلعبه الحزام الأخضر في تحسين البيئة ووقاية المدن والأحواض المائية والأراضي الفلاحية والغابوية من الانجراف المائي والهوائي”.