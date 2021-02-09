الرقص يحارب هشاشة العظام

أوردت مجلة “فرويندين” أن الرقص يعد رياضة مثالية لمحاربة هشاشة العظام، ومن ثم الوقاية من كسور العظام.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والموضة والجمال أن الحركة الإيقاعية تعمل على تدريب الجسم بالكامل وتساعد على بناء خلايا عظم جديدة. كما يعمل الرقص على تدريب حاسة التوازن، ويحد من خطر السقوط.

وللاستفادة من هذه المزايا الصحية للرقص تنصح “فرويندين” بممارسته لمدة تتراوح بين 120 و150 دقيقة أسبوعيا، بحيث تكون موزعة على مدار 3 أيام.