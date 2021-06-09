الرقمنة تواكب توصيات المجلس الأعلى للحسابات

الرقمنة تواكب توصيات المجلس الأعلى للحسابات
صورة: أرشيف
الأربعاء 9 يونيو 2021 - 10:21

أحدث المجلس الأعلى للحسابات منصة رقمية، توضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية، قصد تيسير عمليات التواصل ضمن ما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها.

وأوضح المجلس، في بلاغ، أن إحداث هذه المنصة يأتي حرصا منه على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته، وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات الصادرة عنه، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضىلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وذكر المصدر نفسه أن رئيس الحكومة كان قد أصدر المنشور عدد 11 /2021، يوم 3 يونيو الجاري، تفاعلا مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 7 ماي الماضي؛ بشأن تعزيز آليات التواصل بين المجلس ومختلف القطاعات الوزارية وتعيين مخاطبين رسميين من أجل هذا الغرض.

وحسب المجلس فإن هذه آلآلية ستساهم بفعالية في توفير المعطيات المرتبطة بمهامه وتتبع التوصيات، علما أن هؤلاء المخاطبين سيشكلون صلة وصل بين المجلس والقطاعات الوزارية ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتها قصد الإشراف على الإدلاء للمجلس بالمعطيات والمعلومات والوثائق، وعلى عملية تتبع التوصيات الصادرة عنه من خلال المنصة الرقمية.

القطاعات الوزارية المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة منصة رقمية

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‫تعليقات الزوار

1
  • عباس
    الأربعاء 9 يونيو 2021 - 10:57

    منصة لرقمنة ما الفاءدة هل كترت الملفات التي تحال على النيابة العامة ولم يعرف اي اختلال للمتابعين في ملفات الفساد والاختلال في تسيير الشأن المال العام
    واك واك اعياد الله اريد ان افهم الافتحاص من طرف قضاة ماهلين تاهيلا في المستوى ولم تتحرك النيابة العامة لمتابعة المخالفين والفاسدين لاحول ولاقوه الا بالله

    -1
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