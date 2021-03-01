الرقم الأخضر يوقع بنائب لأراضي الجموع بخريبكة

أوقفت عناصر من مركز التشخيص القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخريبكة، الاثنين، أحد نواب أراضي الجموع بالجماعة القروية أولاد عبدون بإقليم خريبكة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن طالبة جامعية قصدت، رفقة عائلتها، نائبا لأراضي الجموع، من أجل التسجيل في لوائح الاستفادة من تعويضات تلك الأراضي؛ غير أنها تفاجأت بمطالبتها بأداء 100 درهم عن كل فرد راغب في التسجيل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطالبة المعنية ربطت الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، فأعطت النيابة العامة تعليمات لمصالح الدرك الملكي من أجل الإشراف على القضية؛ وهو ما أسفر عن إيقاف المشتكى به متلبسا بتلقي الرشوة بأحد مقاهي مدينة خريبكة.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، من أجل التحقيق معه وتقديمه في حالة اعتقال أمام القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة تمكنت، منذ انطلاق العمل بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من ضبط 8 حالات رشوة انطلاقا من ذلك الرقم الهاتفي؛ ومن بينهم دركي وطبيب ومسؤولة عن امتحان رخصة السياقة.