"الرقم 3" يهمّ البنزرتي وسلامي في "الديربي"

"الرقم 3" يهمّ البنزرتي وسلامي في "الديربي"
صورة: منير امحيمدات
الأحد 21 مارس 2021 - 10:26

يتصدر الرقم 3 صراعا خاصا بين فوزي البنزرتي وجمال سلامي، مدربي الوداد والرجاء الرياضيين على الترتيب، في “ديربي” الأحد ضمن عاشر جولات البطولة الوطنية الاحترافية.

ويبحث كل من البنزرتي وسلامي في مباراة غد عن الفوز الثالث خلال لقاءات “الديربي”.

وخاض المدرب التونسي 5 مواجهات “ديربي”، فاز في مناسبتين وتعادل في مثلها، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

وجاء الفوز الأول للبنزرتي في “الديربي” عندما كان مدربا للرجاء، حيث تغلب على فريقه الحالي (2-0)، يوم 6 أبريل 2014، برسم الأسبوع الـ24 من بطولة 2014/2013.

وكان النصر الثاني لـ”شيخ المدربين” مع الوداد على “رجاء الشعب” (1-0)، في 6 يناير 2019، لحساب لقاءات الدورة الـ10 من موسم 2018/2019.

وتعادل الإطار التونسي لأول مرة في “الديربي” كان رفقة “وداد الأمة” ضد الرجاء (1-1)، في الدورة الـ25 من بطولة 2017/2018، وذلك يوم 4 أبريل 2018.

وحسم التعادل الإيجابي (2-2) “ديربي” الجولة الـ25 من بطولة الموسم قبل الماضي، يوم 21 أبريل 2019، وهو ثاني تعادل للبنزرتي في “الديربي” البيضاوي.

ومني البنزرتي بخسارته الوحيدة في “الديربي” يوم 10 فبراير 2018، مع الوداد أمام الرجاء بنتيجة (2-1)، في عاشر جولات بطولة موسم 2017/2018.

أما سلامي، ففاز بدوره بمباراتين وتعادل في مثلهما، وذلك من أصل 4 “ديربيات” خاضها بصفته مدربا.

وتمكن مدرب الرجاء من الفوز بأول “ديربي” له (2-1) في 4 دجنبر 2005، برسم الأسبوع العاشر من بطولة 2005/2006، حيث كان وقتها مدربا مؤقتا للقلعة “الخضراء”.

وتعادل سلامي في “الديربي” الثاني (4-4) يوم 23 نونبر 2019، في إطار إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وهو التعادل الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى دور الربع مستفيدا من تعادله ذهابا (1-1) عندما كان الطرف المستضيف للمباراة.

وعاد المدرب الحالي للرجاء بعد “ديربي” الكأس العربية بشهر ليهزم الوداد (1-0)، لحساب الدورة العاشرة من بطولة الموسم الماضي، محققا فوزه الثاني في “الديربيات”.

وخلص “الديربي” الرابع لسلامي بصفته مدربا لـ”النسور” إلى التعادل دون أهداف، تحديدا يوم 24 شتنبر الماضي، في الجولة الـ25 من البطولة الماضية.

البطولة الوطنية الاحترافية الديربي جمال سلامي فوزي البنزرتي

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‫تعليقات الزوار

1
  • ولد السمور
    الأحد 21 مارس 2021 - 10:38

    هي مجرد مقابلة في لعبة كرة القدم ..ولكن للاسف البعض يجعل منها حدتا وأحيانا حربا بين الجماهير ..هناك حقد دفين بين مكونات الفريقين..شاهدت تصريح لبعض لاعبي الوداد القدامى وهم يتحدتون مرة أخرى على ادماج الرجاء مع الاولمبيك ..وتساءلت عن الهدف منه في هذه الظروف..سوى تأجيج غضب الجماهير

    1
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