الركراكي يعتذر عن خلافة سلامي في تدريب الرجاء

علمت “هسبورت” من مصادر وثيقة الاطلاع أن وليد الركراكي، المدرب السابق لنادي الدحيل القطري، اعتذر لمسؤولي الرجاء الرياضي البيضاوي عن خلافة جمال سلامي في تدريب “الفريق الأخضر”، مؤكدا رغبته في البقاء إلى جانب عائلته المستقرة حاليا في قطر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الركراكي توصل قبل فترة قصيرة باتصالات لجس نبضه حول إمكانية عودته إلى التدريب في البطولة الوطنية، بعد تجربته السابقة رفقة الفتح الرباطي؛ “غير أنه أكد رغبته في أخذ قسط من الراحة إلى جانب العائلة، وأنه لن يفتح الباب أمام إمكانية الاشتغال مجددا إلى غاية الصيف المقبل”، تضيف المصادر عينها.

وتوصل الركراكي، حسب ما علمت به “هسبورت”، بمجموعة من العروض الجيدة للتدريب خلال الفترة الأخيرة في الخليج العربي والمغرب، حيث كان مرشحا بارزا لتدريب الوداد الرياضي، بداية الموسم الجاري، إلا أن موقفه ظل ثابتا، مفضلا أخذ استراحة، بعد 7 سنوات من العمل دون توقف.

ويرتقب أن يفتح الرجاء الرياضي السيرة الذاتية لعدد من المدربين من أجل تحديد “البروفايل” الأنسب لخلافة جمال سلامي، المرتقب أن يغادر منصبه بعد مواجهة فريق بيراميدز المصري، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.