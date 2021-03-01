الرميد: "كلمات أبوية وحنونة" من الملك وراء التراجع عن قرار استقالتي

كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن سبب تراجعه عن استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني، كاشفا أن هذا التراجع جاء بعد اتصال هاتفي تلقاه من الملك محمد السادس.
وقال الرميد، الذي يوجد في فترة نقاهة بعد أن أجرى عملية جراحية، على صفحته بـ”فيسبوك”: “جلالة الملك حفظه الله أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة”، مضيفا أنها “كانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان: “عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة”، مشيرا إلى أنه “لم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.
وبخصوص سبب الاستقالة، يشرح القيادي في حزب العدالة والتنمية أن القرار يعود إلى المرض، بالقول: “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض وأضناني العمل”/ مشددا على “ما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة أني أجريت إلى الآن ثلاث عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.
وكان الرميد قد أكد، في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
عاد إليكم من جديد … سي الرميد توصل باكسير الحياة … Hallelujah
وما عليكم إلا بالطاعة يا أخي … حساب ليك هذا سيك العثماني ولا
اكلس براكة من القوالب حستي بايدن جاك
وزير حقوق الإنسان والحريات العامة الله أكبر
اللهم اشفيه وعافيه،واشفي وعافي جميع مرضى المسلمين،ءانك سميع مجيب.
طهور ءانشاء الله رب العالمين.
إذا كان الملك تسامح معك ولم يحاسبك فاعلم ان الله اليه مرجعنا و عنده الحساب العسير اما الدنيا فهي زائلة لا محال
شاركتو معانا في الكاميرا الخفية، رميد رميد الصياد الصغير ، لا يخشى لا يهاب لا الرعد و لا الضباب.
بغينالكم شي تسونامي إن شاء الله
أنت تقول مريض ولا تستطيع المواصلة إذن إما أنك تكذب و تستطيع العمل أو أنك ستبقى في منصبك دون عمل و تتلقى أجرا، دعنا من مكالمة الملك فذلك تواصل إنساني لعيادة المريض، فاختر لك طريقا.
يخ منو عيني فيه، إوا الله يصاوب مبقا قد ما فات دوزتوا علينا الدكاكة الحلقة الأخيرة قربات
قرارات مفاجئة ليست بالصالح العام تأتي بعد قرار سريع بمحله،سبحان الله مايسخاااااوش بالكرسي،الله يجيب الشفاء…….
هههه التراجع عن الاستقالة سببه اتصال الملك محمد السادس
هل تضنون ان هاد السيد سيترك المنصب بالطبع إلا أن يرث الله الارض ومن عليها كم من مرة أعلن عن الاستقالة