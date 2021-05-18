الرميد يُحذر إسبانيا من الاستهانة بالمغرب والانحياز إلى الجزائر والبوليساريو

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليساريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا.
وتساءل وزير الدولة قائلاً: “ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟”، مضيفا: “ماذا كانت ستخسر إسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحاربه؟”.
وتابع الوزير متسائلاً: “لماذا لم تقم اسبانيا بإعلان وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟”، وزاد: “ماذا لو كان المغرب هو الذي فعل ما فعلته إسبانيا؟”.
وأكد وزير الدولة أن إسبانيا “فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب…الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، مع حرصهما الشديد على الرقي به”.
“أما وإن إسبانيا لم تفعل فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف حجم معاناته من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة به غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”، يورد المسؤول الحكومي.
يشار إلى أن المغرب استدعى اليوم بشكل مستعجل سفيرته في مدريد؛ كريمة بنيعيش. وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية استدعت السفيرة المغربية في وقت سابق وأبلغتها أن “مراقبة الحدود كانت ويجب أن تظل مسؤولية مشتركة بين إسبانيا والمغرب”، حسب تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس لايا.
وقال مصدر دبلوماسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن استدعاء السفيرة المغربية كان ضرورياً قصد التشاور ودراسة الخطوات المقبلة.
ويرتقب أن يعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اجتماعاً مع سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، فور وصولها قصد النظر في التطورات المتسارعة بين البلدين.
علاه هذا باقي وزير كان فراسي قدم الإستقالة ديالو..!!!
على المغرب أن يستعمل سلاح(حرية الإنسان في التنقل ) و يترك الإسبان يواجهون أمواج المهاجرين الأفارقة فزمن لعب دور الدركي قد ولى وإسبانيا لم تكن في مستوى الجار المحترم…!!!
خافوا يا إسبانيا ، الرميد يحذركم
اشمن دولة ،اشمن حقوق واشمن انسان.
ههههههه الرميد على فين كيتعالج لحاس الكابة تركيت ربعنية مكمشة راس مالو غي هضرة تريكت لفار
أيها الوزير: الدفاع عن التراب المغربي واجب أمام الله و امام أعين العالم…سندافع عن وحدة بلدنا اما الموت او تحرير الارض المغربية من وجدة إلى لگويرة..
المغرب يطبق سياسة …طلق ولدك الجيعان يهجم على دار جارك الشبعان لي اصلا …مسكن عندو 10 مليون ولدك ثاني و كيسيفطو ليك تعيش لانك قمة الفساد و عدم كفائة التسيير
اظن ان الوقت قد حان لاسترجاع التغرين،والقيام بمسيرة خضراء تانية،لان اسبانبا ربما تحسب نفسها لازالت قوة استعمارية،ويجب ان تعلم كل حضارة زاءلة لامحال،ودوام الحال من المحال۔
الصور التي تصل اكبر شوهة للمغرب منذ الاستقلال . و لا للتجارة بمعاناة الاطفال و النساء
المغرب قوي بارسال نساء مع اطفال رضع ليقطعوا البحر ؟ وا الرميد واش ما تحشمش ؟ 1500 قاصر قطع و تتحدث عن القوة و الاستهانة . الا تستحيي . ما رايناه ليلة امس اكبر اهانة و شوهة للدولة المغربية . و تصريحك يحيلنا للتفكير على ان المغرب يضغط على اسبانيا بمعاناة اطفال و نساء و فقراء .
و لو بقيت حدود سبتة مفتوحة لاسبوع لبقيت انت و الحكومة و بوريطة و القنصليات في هاذ البلاد . .
الصور التي تصل اكبر شوهة للمغرب منذ الاستقلال . و لا للتجارة بمعاناة الاطفال و النساء
C’est la fin de l’aide financière espagnole et européennes
Le maroc risque d’être mis dans la liste des pays sans perspective.
Il faut demander l’aide à Israël
ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟
▪️ماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشان استضافة شخص يحارب بلاده؟
▪️لماذا لم تقم اسبانيا بالاعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على انها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار ؟
▪️ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟ .
ويبدو واضحا، يضيف الرميد، أن إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو، وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب، مضيفا، المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به. أما وإن اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف إسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه.
واا السي الوزير اسبانيا مهليا فالشعب ديالها مشافراهش بحالكم كلنا فداء للوطن ولكن حنا روحنا للوطن و انتوما التكرفسو علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
هذا النوع من الشخصيات ؛ اذا لم يسئ الى سياستنا الخارجية لن ينفعوها بشطحاتهم العنترية الغير مبرر .
الرميد يحذر اسبانيا….. لكن ليس بإرسال اطفال و رضع و نساء حتى يرتمون في احضان البحر سباحا نتجها الى سبتة . فإذا كنت يا الرميد تحذر اسبانيا فعليك ارسال القوة والجيس وليس الاطفال الءي قدموا صورة محتشمة للمغاربة . الاطفال كاتو عليهم الذهاب الى المدرسة
الشباب القاصريين براهش المغاربة الاخير حققوا الحلم نجحوا في الاقتحام دخول سبتة عجز المخزن المغربي على فتحها مدة القرون طويلة نشرت القنوات الاسبانية الاف القاصرين المغاربة يتجولون في شوارع سبتة بكل حرية سيطروا عليها في دقاءق بعدما انسحبت الشرطة والحرس المدني الاسباني من الشوارع لم يستطيع مواجهة تصدى وصفه الاعلام الاسباني تسونامي البشري المغربي ذكره ذكرى بالمسيرة الخضراء دابا الشباب المغربي دراهم المسيرة الزرقاء القاصرين المغاربة تفوقوا حتى السلطان مولاي اسماعيل حاصر سبتة ربع القرن لم يستطيع اقتحامها دابا تسونامي المغربي دابا يبدا تسونامي الافريقي عاد جايين في حافلات في الطريق خلي جنيرال شنيرقحة يحمي اسبانيا ماقيمة الغاز الحزاءري رخيص مع جحافل المهاجرين الاف يدخلون اسبانيا يوميا اذا حسبتها اسبانيا من الناحية المصالح والربح تجد العلاقات مع المغرب اهم من النظام كابرانات الخسارة الغاز الحزاءري اهون اسبانيا من تسونامي الهجرة والجحافل المهاجرين
واسبانيا في هته الاتناء ترتجف انا مواطن عادي في المغرب وهاد الشخص جا قبل سنتين لكلية الشريعة بفاس وما شفتش حتى فيه ولا همني كلامو فما بالك بدولة ميزانية فريق كرة قدم فيها اكبر من ميزانية المغرب واللي تيحسابلو دير الصور المخزية والمشينة للالاف الاطفال والنساء والشبان المغاربة راها هزمت اسبانيا فراه غالط ديك الصور راها مضرة بالمغرب وتتبين ان المغرب لا يهمه ابناءه ومستعد يضحي بيهوم مقابل مكاسب سياسية صور تبين ان المغرب دولة بدائية وراه العالم ضحك علينا البارح
لأول مرة أتفق معك كعضو في البيجيدي. سأغمض عيني و أسير معك على طول في هذا الإتجاه. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. مهما كانت العواقب سيكون الشعب معكم في السراء و الضراء مادمتم في مصلحة الشعب و الوطن. بادرة جيدة و في الإتجاه الصحيح ستغفر لكم كل زلاتكم السابقة.
وا ريهم العين الحمراء انا اعرف الاسبان جيدا هم من طينة الدين يخافون و ما كايحشموش اضافة هو ان المملكة اصبحت تتعامل الند للند سواء مع اسبانيا و غيرها نحن بريطانيا في علاقتنا و ترسيخ الحكم البريطاني في جبل طارق و قطع العلاقات النصارى الحازقين اسبانيا ستغرق في حمام دم لان المخابرات المغربية هي التي كانت تمظ الجارة الشمالية يالمعلومات و خير دليل ما فعلنها مع فرنسا المانيا خافت على نفسها فرفضت استقبال اللقيط ابراعيم الرخيص و لكن هدا الضغط سيولد انفجارا داخليا وخارجيا لاسبان العز للمغاربة كاملين
المغرب خصو يفرض راسو ويتعزز عليهم إسبانية كتدعم لانفصال وملي عترفت امريكا بصحراء كنت ضد قرار امريكا وحتى وألمانية المغرب خصو يطلق الأفارقة يعمرو البحر بالقوارب وما يجددش لاتفاقية ديال الصيد عهد لابتزاز وستغلال المغرب خصو ينتهيى لل المسؤولين الي حبستو شي فلوكة ديال الحركة عليهم نتم مشي رجال ومافيكمش الروح الوطنية
كلام في الصميم … لا يجب الإستهانة بالمغرب وبالمغاربة… الله.الوطن.الملك
وماذا ستفعل يا سعادة الوزير. هل سترسل الجيش لتحرير سبتة ومليلية وغزو الأندلس… إسبانيا جارة ولابد من ضبط النفس واستعمال العقل وتشغيل الدبلوماسية الهادئة.
إسبانيا دولة ذات سيادة وهي حرة في استقبال من تشاء.
المفرب دولة دبلوماسية جدا وتحترم القوانين والاتفاقيات المعمول بها دوليا الا ان مع الاسف اسبانيا تدعم الجزائر وعصابة البوليزاريو كما يحرضون موريطانيا ضد مصالح المغرب حقيقة تحية اجلال وتقدير لصاحب ااجلالة ولكافة مستشاريه وللسيد بوريطة على جدية المواقف وتغيير التكتيك الدفاعي عن مصالح الدولة المغربية العربقة و لا تنسى دول الجوار بان لنا امارة المؤمنين وماادرك ما الامارة خليفة الله في ارضه ببيعة شرعية تاريخية بمجرد تلميحة وتوقيف التعاون الامني ستصبح اسبانيا ومن يدور في فلكها في خبر كان …. يجب على اسبانيا تقديم اعتذار رسمي وتقديم المجرم غالي للمحاكمة العادلة بدولته الاصلية المغرب على جرائمه في حق مواطنين مغاربة عزل انتهى الكلام
على المغرب أن يكون صارما مع إسبانيا في حالة سماحها للحتالة الجزائريين دخول مليلية المحتلة بدون تأشيرة….وفي حالة السماح لهؤلاء بتدنيس التراب المغربي المحتل من طرف هؤلاء الأعداء…ما على المغرب إلا السماح لأبنائه الدخول إلى أراضه على شكل المسيرة الخضراء…
قلتها كم من مرة واعيدها مرة أخرى الثقة مفقودة في الاسبان وموريطانيا، اما جارة السوء فحدث ولا حرج
التطورات..الجديدة…من السفيرة المغربية واضحة.. بدوني..سؤال. حكومة إسبانيا. .انخرطت. .في.الطريق.التي برمجتها لها جنرالات الجزاءر..الأشرار. .لمعاكسة المغرب. من جميع الجهات. .مقابل… النفط…والغاز.. بدوني مقابل طيلة مدة المعاكسة من طرف الحكومة الاسبانية وشعبها
واش كتظن راسك كتدوي مع موريتانيا أو كينيا .
وجمع راسك راها إسبانيا اللي مزال محتلة سبتة ومليلة.
واقتصاد الشمال ديال البلاد كله مبني على التهريب من باب سبتة الان الشمال الحركة الاقتصادية واقفة.
حنا العسكر والبوليس حازمين وحادكين غير في الشعب.
الله يقل الحياء ديالك يا نكرة .
الله الوطن الملك لابد أن يتخذ إجرءات تعزز كرامة المغرب و المغاربة لأننا نحن الشعب نحس أننا مهنين أمام هاذه المبرليا الإستعمارية، يجب أخذ بعين الإعتبار بزمام الأمور قبل أن تتفاقم على رؤوس الإسبان، نحن مستعدين بتضحية من أجل كرامة بلادنا و تحرير سبتة و مليلية إن شاء الله.
لاننسى ان اسبانيا طردت المغاربة من الاندلس في القرن 15 كما طردت الجزائر الاف المغاربة سنة 1975،لذا فقد حان الوقت لمطالبة اسبانيا بانسحابها من سبتة ومليلية وجزر المتوسط وانهاء احتلالها للتراب المغربي ومراجعة سياستها تجاه المملكة واحترام حسن الجوار ولتعلم ان المغاربة لن ترهبهم او تخيفهم جيوش الصليبيين.
فين هدوك لي كيدافعو علا فلسطين وباغين ايحرروها وايجاهظو فين رئيس الحكومة علاش مخرج بتصريح واضح وشجاع في وجه اسبانيا !!!!!! كنضن دفاع علا قضايا الوطنية اهم لينا من قوميات خاوية والمضاهرات خاوية ناس ولاد كدافع علا دول بعيدة علينا ومخلين احوالنا وقضايا الشعب خاص الشعب ايكون كلمة واحدة ودفاع واحد على المغرب مراجعة الاولويات اش كنستافدو حتى من اسبانيا حوت فابور كيضلو كشطو في تروة سمكية بدون حسيب او رقيب اش جاينا منهوم شركاتهوم مستفحلة في المغرب عقد الزا في الدار بيضاء في مراكش طنجة اكادير علاش اترياء المغرب ميفكرو ايخلقو شركات تخدم ناس خيرنا ميديه غيرنا تعلم اللغه الاسبانيه بي مقابل حتى حجة مكتجي منهوم فابور والبنسبة للجار الشرير الي خرج قرار مقاطعة الشركات المغربية علاش المغرب ميرد بي المتل و ايحبس انبوب غاز لي دايز من الاراضي المغربية اش كندير منو حنى هاد خضوع والانحناء لي خارج علينا صيد البحري كين شنوة مين روسيا كين الهند حنء يلاه كنشوفو جوار شرير لي نجي منو غير الماء العكر
اسبانيا دولة. وليست مدينة مغربية تدخل من تشاء .وقت ماشاءت. كما استغبلت الملايين من الجالية المغربية
وهم في احسن الاحوال والحرية من بلدهم الام
تواطئ اسبانيا مع الجزائر والبوليساريو
من أجل إدخال بنبطوش بوثائق مزورة
هو تواطئ أوروبا كاملة.. على فعل يعد مخالفا للقوانين الأوربية والدولية.
يجب على اسبانيا اعتقال بنبطوش دون تأخير
والا فيجب عليها أن تتحمل تبعات هذا الانزلاق
وان كانت اسبانيا تعتبر دخول بنبطوش لظروف إنسانية.. كيف لا تتعامل بإنسانيتها مع المهاجرين الذين دخلو اسبانيا سرا.. و ظروفهم الإنسانية مزرية وصعبة للغاية
استغرب لمن يقول إنه ليس للمغرب أن يلعب دور حارس الحدود لصالح اسبانيا….. سيحرصها ممن ؟ من الذءاب؟ هم اطفال مغاربة مشردين. ما هي الرسالة التي يود المغرب توجيهها لإسبانيا لثنيه عن مساندة البوليساريو ….. إن لم تساندوننا، سوف نطلق عليكم جحافيل من الأطفال و الشباب الياءس الذي اضعناه و شردناه و أفقرناه لتذوقو شيءا من معاناته؟؟؟ ألا تخجل هذه الحكومة من نفسها؟؟؟ الشباب لا يهمها أن مات غرقا، صورة المغرب الهمجية لا تعنيها. انا في رأيي لو أن هاته الآلاف التي عبرت الحدود حاولت أن تقتحم مجلس النواب أو مجلس الكسالى لما تشوهت صورتنا و لكانو مرغمين لإيجاد حلول لهؤلاء الشباب الياءسين و للاطفال المتهورين
السؤال هل تستطيع اسبانيا أن تمنع المهاجرين المتواجدين على أرضها من الهجرة إلى فرنسا ؟
السؤال الثاني في شأن التخل الاتحاد الأوروبي ،هل مدينة سبتة إفريقية ام أوروبية.
السؤال الثالث أين الاتحاد الأفريقي مما يحدث والهجرة تقع على أرض إفريقية ولماذا لم ينتقد الاتحاد الأوروبي.
السؤال الرابع أين هو مبدأ الإنسانية التي يتشدق بها الاسبان عندما استقبلوا ابن بطوش
أحسن ما قامت به المملكة المغربية في هذه الفترة هو هذا الإجراء المتعلق بإستدعاء سفيرة دولتنا لدى الجار الشمالي. لكي تعرف إسبانيا و تستوعب مستوى درجة الخطأ الذي إرتكبته ضد المملكة المغربية.
و جاء الوقت لكي نضع النقط على الحروف و نرى هل مستقبل إسبانيا مع المغرب (يعنيه إعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء المغربية ) او مصالحها مع جبهة الانفصال و حضنتها الجزائر (و إذا اختارت الخيار الثاني فذلك شأنها) و بالتالي بلادنا ستعرف عنذئد كيف ستتعامل مستقبلا مع نظرتها الإسبانية.
#الصحراء_مغربية
شعارنا الخالد : #الله #الوطن #الملك
تسقط إسبانيا و الجزاير و كل ما يريد بوطننا و أمتنا شرا.
اسبانيا سترضخ لشروط المغرب …وستصبح الجزاءر الخاسر الاكبر …لانه وبكل بساطة سياتي الضغط من الاتحاد الاوروبي وبذلك ستصبح اسبانيا في موقف حرج …وستنقلب على الجزاءر ولقيطتها البوليزاريو …وسنرى سيناريو مشابه لتركيا مع الاتحاد الاوروبي واللعب بورقة المهاجرين السوريين ويبقى المغرب داءما منتصرا في جميع الاحوال….
مسيرة خضراء إلى سبتة ومليلية والتي بدأت فعلا
من فضلكم وتركوا اخواننا المغاربة في الوصول إلى مدينتي سبتة ومسلية ولا اعترضوا طريقهم
هو نداء إلى المسؤولين المغاربة
هده مسيرة إلى سبتة ومسلية
وتركزت اخواننا المغاربة يدخلوا هدين المدينتين
صافي بهاذا التصريح اسبانيا سترتعش خوفا. راه ماشي كتعامل غير مع اسبانيا راه مع الإتحاد الأوروبي. إذن خليك ساكت و سير تنعس. سيروا ايها المسؤولين قابلو غير بلادكم راكم درتو الشوهه مع الفساد و تهجير المغاربه الى الخارج.
يشكل المغرب في الذاكرة الجماعيةللإسبان عبر التاريخ.دالك العدو التاريخي الذي لا يؤتمن. وهو نفس الشعور لدا المغاربة. فالعلاقة المغربية الإسبانية لاتقوم على حسن الجوار تاريخيا.فكلما قويت شوكة طرف ما في المعادلة سعى الى طمس هوية. وكيان الطرف الاخر. فالمغرب والاسبان اعداء تاريخيين يحترم كل منهما الاخر.
حذار أيها الإسبان فإن الرميد أنذركم ، ومن أنذر فقد أعذر ، آااوإياكم ..!..
من الغباء الديبلوماسي فتح اكثر من جبهة بعد المانيا جاء الدور على اسبانيا والاكثر غباء هو طريقة الرد بدلا من استقبال حكومة الكاطالان وفتح مكتب اتصال بها بالرباط يتم ارسال اطفال 13 و 16 سنة الى مصيرهم بالرصاص المطاطي على الاقل ارسال الحراطين المنتشرين بربوع المغرب عوض ابناء البلد ماهذا الانحطاط الذي تعيشه السياسة الخارجية منذ فضيحة التطبيع والدق بدا فالمغاربة
على الاقل ان هذ إسبانيا تأخذ بعين الاعتبار تزوير الهوية التي يعاقب عليها القانون الدولي خاصة بالنسبة لتأشيرة شينكن إسبانيا سقطت في فخ اسقطتها الجزائر فيه ولا تريد الاعتراف اما عن هجوم المهاجرين ف الجزائر اغرقت السواحل ب 300 زورق محملة بالحراكة وبتشجيع من الجيش لماذا سكتت أسبانيا عن هذا وخلقت مشكلة مع المغرب هنا نستنتج التواطؤ مع الجزائر والتحيز لها ( خليها تنفعها حنا غسلنا يدينا عليها ما بقات علاقات )
ان شاءالله غادي نرجعو سبته و مليليه و بفضل حكمة حاكمين ديالنا و المفسدين والشفاره غادي تصبح سبته كالهراويين برارك و كريساج و فقر
ارجو من المواطنين المغاربة أن يتعاونو مع وطنهم ويكونو متحدين في وجه الجيران الاعداء سواء الجزائر او موريطانيا او اسبانيا
مجرد تساؤل.
متى اكتشفت المخابرات المغربية سفر غالي !!!؟؟؟
على حسب ما فرأت في وسائل الإعلام المغربية أن المخابرات المغربية هي من كشفت سفر إبراهيم غالي لإسبانيا.
غير أن إنجاز المخابرات المغربية حصل 4 أيام بعد دخول غالي لإسبانيا في 18/4/2021. مما حوله إلى جهاز إعلام لنشر الخبر.
لو كانت المخابرات المغربية كما يصفها المغربيون لكشفت سفر غالي منذ أن خطط له بوقادوم في 29/03/2021 لتسمح للخارجية المغربية من إحباط العملية ولا تتوسل وتنتظر اسبانيا بإبلاغها بها.
قلت هذا الكلام لأن دور جهاز أي استخبارات هو استباقي لإحباط مخططات الأعداء والخصوم وليس دور إخباري بنشر خبر الأحداث بعد وقوعها.
الإنسان الإسباني غير باقى البشر الأوروبي فهو إنسان استعماري الطبع و الفكر بسلوك كاموني لا يطلق رائحته إلا إذا قمت بحكه و عليه يجب معاملته بالند بالند جنى لا يطغى و نقطة ضعفه في محبته و قوة رغبتها اهتمامه في السمك المغربي فما على المغرب إلا أن يراجع اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي حتى يهرول الإسبان نحو المغرب لتهدئة الوضع و عليه على المغرب ان يهدد بأنه سيقوم بمراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي حتى ترى الإسبان يلبون كل متطلبات المغرب بما فيها الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء
يا سلااااااااااااااااام، دوا، أخيرا سي رميد دوا، يااااااااه سكت دهرا
صراحة لم يعجبني ما كتبه الرميد و هو محامي يا حسر!!
رسالة مكتوبة بطريقة ركيكة لم يعجبني الطريقة التي صيغت بها و لا حتى مضمونها.
I’m disapointed
جوع شعبك و ارسله يزعج جارك بالتسول !
لقد تم اعداد الجماهير بشكل جيد لجعلها تتقبل كل خطوة تقوم بها الدولة و لو كانت تمس كرامة المواطن و الوطن ، لقد تمت برمجة العقول و صناعة و عي القطيع كما ينبغي حتى يكون خاضعا متقبلا لكل ما يُفعل به ، و ها نحن الآن نقرأ تعليقات الاشادة بنصر المغرب و بتوقفه عن لعب دور الدركي …
* غير كون هاني ، الأسبان و أوروبا عموما ، ليسوا بلداء ، إن لن يكونوا معك أو ضدك .
إنهم يحافظون على مصالحهم مع أي كان ، حتى مع الشيطان .
هههههه تيعجبوني هاد الوزراء ديالنا تيبقاو ساكتين و غابرين فاش تتكون القضية سخونة، و ملي تينوض مول البلاد و يعطي التعليمات السامية و يتدخل ويقضي الغرض، تيخرجو لينا الوزراء ديالنا من الجحور و يبقاو يخرجو في عينيهم و هما عاد ساقو الخبار بحال أي مواطن .
إذا لم تستح فقل ما شئت.حزب الشفوي ثم الشفوي ثم الشفوي .قدموا استقالاتكم .كفى ضحكا على المغاربة.عيب وعار ..المغربي يهان عند الاسبان
البعض في قمة الجهل والانانية فقط ما يرى بين عينيه ان بلاده لم تعطه فمذا اعطيت لها انت لكي تعطك .ثم قمة الحقارة ان تكون ضد وطنك انت وعدو الوطن ..انشري هسبريس
الى رقم 8
اذا تم ايترجاع الثغرين فماذا بعد ؟؟؟ فبعد مرور الوقت سيكون هذين الثغرين مثل مدن الناضور وطنحة وستتحول الى شواع وازقة محفورة واوساخ وبلاستيك في كل زاوية اضافة الى رواءح كريهة تخرج من ازبال وقمامات وبعض جثث القطط والكلاب. اضافة الى شمكرة واستعمال السيليسيون في زواياها. هكذا ستتحول من مدن متحضرة الى مدن حدث ولا حرج فقط قارن حين تسقط الامطار في الناضور ومليلية مثلا.الناضور
عاشت المملكة المغربية الشريفة والخزي والعار للدولة المارقة المستعمرة اسبانيا، نحن كمواطنين مغاربة نطالب الدولة المغربية بقطع العلاقات مع جارة السوء والشر اسبانيا المجرمة والتي تحتل بلدنا ، وسيأتي اليوم الذي سنتوجه فيه جميعا كمغاربة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين، اللهم انصر بلدنا المغرب على إعداءه شمالا وجنوبا وشرقا لانهم مجموعة من الحساد الحاقدين الخونة
نحن فداء كل درة تراب وطننا الحبيب من طنجة الى الكويرة.
فرصة لاسترجاع المدينتين السليبتين.
الله الوطن الملك.
راكْ خَوَّفْتِ إسبانيا راها دابا تاتْرَعَّدْ مسكينة جْمْعوا روسكُكم راه استهانتْ بكم السبليون و ما عايقِنْشْ من وقت ” جزيرة ليلى ” و هي تاتْسْتهْزأْ بكم.
السلام عليكم، العيب وكل العيب، ان تضحوا باضفال والشباب وكانكم تعطوهم أمل في مستقبل مزيف وأنتم تدرون وتعرفون حق اليقين أن إسبانيا سترجعهم طوعا وغصبا الى المغرب.
اضمنوا لهذا الشعب العيش الكريم واتركوه يعيش بسلام،
سؤال محير، تمنعون المغاربة العالقين بسبتة، وعند دخول البعض تفرضون عليهم الحجر الصحي زيادة على اختبار سلبي، منعتم التجمعات والصلاة في المساجد خلال رمضان والتنقل أيام العيد، مارأيكم لما سمحتم لكل هؤلاء المساكين التنقل والتجمعات وبعد رجوعهم من اسبانيا ،هل ستفرضون عليهم الحجر الصحي؟؟؟؟؟
إلى برامين.اش وجدتي لهاد الثغرين إلا استرجعناهم أولا درتي فيها ديال هاداك لي عارض على الضياف فداروا وهو ماعندوا حتى باش يوكلهم زايدون على من غاتعول استرجع هاد الثغرين.على الشعب المغربي زعما لي غير سمع الحدود تفتحات ومشى كايجري باش إحرق.هاداك الكلام ديالكم هنا مورا هسبريس مجرد شعارات كاذبة ومزيفة أما على أرض الواقع تتمنون أن تعيشوا في إسبانيا والدليل الأفواج الهائلة التي ذهبت على حساب حياتها للدخول اليهما ثم لماذا تريد أن تسترجعهما.هل لي نجوع الموجودين فيها الان كما جاع معظم المغاربة في الداخل أو أنت من سيستثمر فيها المشاريع كي يعيش من عليها أو لي نحولهما لي حاوية الازبال كما يجري الآن في معظم المدن المغربية الممتلئة شوارعها بالازبال رغم وجود الحاويات المخصصة لها.على ربي وقفوا الداخل بعدا على رجليه ونقيوه من المجاعة لي فيه ومن الازبال المشتتة في جميع الشوارع عاد طالب تسترجع الثغرين.قاليك اش خاصك العريان قالوا خاصني الخاتم أمولاي.هي ديالك.كاع ماكلاوا لي فالداخل بقا غير ياكلوا لي غايسكنوا فالثغرين إلا استجعناهم أولا أنت امكن لي غاتصرف عليهم من جيبك
انا اعيش في اسبانيا واعرف مالنقط التي يجب التكلم فيها مع اسبانيا لماذا المسؤولين المغاربة لم يرددو قصة زعيم كتالونيا عوض تكلم المسؤولين المغاربة على قضية كتالونيا اللتي كانت تريد الانفصال وان المغرب وقف ضد الانفصال علاش لمسؤولين مجبدوش هاذ النقطة والحكومة تقوليهم علاش المغرب مبغاش يدعم انفصال كتالونيا وانتم تدعمون غالي اذن هذا امر مخزي
على المغرب التهديد بإيواء الانفصاليين الكتلان وحمايتهم كورقة ضغط على الحكومة الاسبانية لطرد البوليزبال من اراضيها
مدينة سبتة ارض مغربية و ليست اسبانية و لا يمكن اعتبار ما حدث يوم امس و اليوم من هجرة جماعية بانه عبور للتراب الاسباني لان الحدود الجغرافية للدولتين معروفة يفصل بينهما البحر الابيض المتوسط فالوجود الاسباني داخل الاراضي المغربية غير قانوني و هجرة المواطنين المغاربة للمدينة المحتلة واجب قانوني و شرعي لانها ارضهم فالى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه يمكن لهذه الاحداث المتسارعة ان تكون سببا في فتح ملف تحرير سبتة و مليلية عبر مفواضات او اتفاقيات طويلة الامد بين البلدين فاسبانيا لم تعد امبراطورية استعمارية كما كانت في القرون الوسطى و بالتالي لم تعد لها حاجة وفائدة عسكرية استراتيجية في الشواطئ المغربية انتهى زمن الامبراطوريات الاستعمارية لكن نظرا للوضع الحالي المتازم بين البلدين و عدم طي ملف الصحراء المغربية قضيتنا المصيرية الاولى يجب على الدبلماسية المغربية تدبير المرحلة ببرغماتية حتى لا تختلط الامور و حتى لا تفقد اوراق ضغطها دون ان تحقق شيئا خلق الازمة يجب ان يحقق المكاسب و الاهداف اما ان نخلق ازمة من اجل ازمة هذا ليس في صالح الدبلماسية المغربية يجب اللعب على تحقيق الربح و المكاسب من اي خطوة