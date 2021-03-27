الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام

الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام
صورة: د.ب.أ
السبت 27 مارس 2021 - 01:27

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن المواظبة على ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام، مشيرا إلى أن التمارين المائية تعد مناسبة جدا لهؤلاء المرضى؛ حيث إن الحركة في الماء تعمل على تدريب الجسم بأكمله على نحو فعال من دون التعرض للإجهاد.

وأوضح المركز الألماني أن التدريب في الماء يعمل على تخفيف الحمل الواقع على المفاصل والأوتار والأربطة. وفي الوقت ذاته يسهم التدريب في الماء في زيادة حركية المفاصل إلى جانب تقوية العضلات وإطالتها.

كما تتمتع تمارين تقوية العضلات هي الأخرى بأهمية كبيرة لمرضى هشاشة العظام؛ حيث إنها تعمل على زيادة كثافة العظام، التي تكون قليلة لديهم، شريطة المواظبة على ممارستها وتأدية تمارين مخصصة.

وبشكل عام، ينصح المركز الألماني بضرورة أن يستشير مرضى هشاشة العظام الطبيب المعالج أولا قبل ممارسة الرياضة، مع مراعاة ممارستها باعتدال وبدون تحميل شديد على الجسم.

التمارين المائية الرياضة المركز الاتحادي للتوعية الصحية مرضى هشاشة العظام

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انفجار مهول في سيدي مومن
الجمعة 26 مارس 2021 - 17:42 10

انفجار مهول في سيدي مومن

صوت وصورة
افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء
الجمعة 26 مارس 2021 - 16:29 1

افتتاح منصة للابتكار بالبيضاء

صوت وصورة
أوزون تنظف القصر الكبير
الجمعة 26 مارس 2021 - 15:23 3

أوزون تنظف القصر الكبير

صوت وصورة
جائزة تميز المرأة المغربية
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:50 4

جائزة تميز المرأة المغربية

صوت وصورة
الدميعي يدرب الكوكب المراكشي
الجمعة 26 مارس 2021 - 11:30 3

الدميعي يدرب الكوكب المراكشي

صوت وصورة
ليلى لمريني فنانة الملحون
الجمعة 26 مارس 2021 - 10:59 2

ليلى لمريني فنانة الملحون