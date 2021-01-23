"الريال" يردّ على إمكانية استرجاع حكيمي من "إنتر"

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بلاغا رسميا، اليوم السبت، ردا على ما يروج بشأن محاولته استعادة الدولي المغربي أشرف حكيمي من فريق إنتر ميلان، حسب ما ذكرته صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية.

ونفى “النادي الملكي” خبر استعادته حكيمي قائلا: “علاقة بما نشرته كوريري ديللو سبورت، حول وجود توترات بين نادينا وإنتر، يريد ريال مدريد التصريح بأن المعلومات المذكورة خاطئة تماما”.

وتابع “الميرنغي”: “ريال مدريد لم يتقدم في أي وقت بطلب ضمانات من إنتر، لأن شروط انتقال اللاعب مؤطرة في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة والعادية بين أندية كرة القدم. كما أن ريال مدريد تربطه علاقة جيدة مع إنتر”.

كما ذكر “أليخاندرو كامانو”، وكيل أعمال الدولي المغربي، ردا على هذه الأخبار قائلا: “لم نتوصل بأي اتصال من ريال مدريد. أشرف حكيمي يقدم مستويات رائعة مع إنتر، ويركز فقط على مشواره مع النادي”.

وكانت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” خلقت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، بعد أن أشارت إلى ضغط رئيس ريال مدريد على إدارة إنتر من أجل تسديد الشطر الأول من مبلغ انتقال حكيمي، أو سيعمل “الميرنغي” على استعادة اللاعب الواعد، صاحب الـ22 سنة، خاصة أن الصحيفة زكت احتمال عودة حكيمي إلى الريال.