الريسوني يطالب المحكمة بتسلم وثائق الملف

طالب الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز، بتسليمه محاضر الاستماع إليه من لدن قاضي التحقيق للاطلاع عليها.
وشهدت جلسة محاكمة الصحافي المتواجد بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، مُطالبة الصحافي عبر دفاعه بتسليمه وثائق الملف، حتى يتمكن من الاطلاع عليها.
وفِي وقت طالب دفاع الريسوني المحكمة بتمكين موكلهم من الحصول على وثائق الملف، قررت الهيئة التي تنظر في الملف البت في تسليم نسخة منه يوم الخميس المقبل.
كما تقدم دفاع الصحافي الريسوني خلال هذه الجلسة بملتمس لتمكين موكلهم من السراح المؤقت، غير أن الهيئة أرجأت البت في ذلك إلى يوم البت في تسليمه وثائق الملف، فيما أجلت النظر في القضية إلى غاية 15 أبريل المقبل.
وتزامنا مع جلسة المحاكمة، كان عدد من الحقوقيين رفقة أفراد أسرة الريسوني يرفعون أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء شعارات للمطالبة بالإفراج عن الصحافي، معتبرين محاكمته استهدافا لحرية التعبير.
واحتج ظهر اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حقوقيون وإعلاميون، مطالبين بالسراح للصحافي الريسوني، ومؤكدين أن اعتقاله كان تعسفيا ويضرب في العمق حرية التعبير في البلاد.
وطالبت زوجة سليمان الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة احترام القانون في محاكمة الصحافي، وتمكينه من وثائق الملف للاطلاع عليها.
وأعربت المتحدثة نفسها عن أملها أن يستدرك القضاء الأخطاء التي قامت بها الشرطة القضائية وكذا النيابة العامة في هذا الملف، مشيرة إلى أَن أملها وباقي أفراد الأسرة والحقوقيين يتمثل في مغادرة الريسوني السجن.
ومعلوم أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، يتابع على خلفية اتهامه بهتك العرض والاحتجاز، من طرف شاب يدعى “آدم”، في وقت ظل ينفي التهم المنسوبة إليه خلال جلسات التحقيق ويتشبث ببراءته.
يُذكَر أنّ الصحافي سليمان الريسوني ترأسّ تحرير جريدة “أخبار اليوم”، بعد اعتقال مؤسّسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكمًا بالسّجن لمدّة 15 سنة.
دنيا بطمة عطاوها عام حبس في الإبتدائي والإستئناف وباقة في دارها والصحافيين كالريسوني وعمر الراضي مسجونين بدون محاكمة
إذن ما نفهمه أن هُنالك مواطن مغربي معتقل بناءاً على شكاية وليس بناءاً على حُكم قضائي و دُون تسلمه وثائق ملف محاضر الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق؟
وهل يعني أن السيد الريسوني حكم عليه بدون ان يتوفر محاميه عل نسخة من الاستنطاق الذي جرى معه من طرف قاضي التحقيق؟ او الشرطة؟
Le roi du Maroc vient de nommer le chef du parquet général et grand pourfendeur de ce qui reste de journalisme indépendant, Mohammed Abdennabaoui, président de la Cour de cassation.
عيّن ملك المغرب للتو رئيس مكتب المدعي العام والقاتل الرئيسي لما تبقى من الصحافة المستقلة ، محمد عبد النبوي ، رئيس محكمة النقض.
Notre cour suprême qui était déjà verrouillée va l’être doublement dorénavant.
من الآن فصاعدًا ، سيتم إغلاق المحكمة العليا لدينا بشكل مزدوج
نتمنى من الملك ان ينظر بعين الرحمة على هذا الصحفي لانه كما يظهر فالتهم واضح وضوح الشمس انها ملفقة ولا تحتاج لدليل .. والصحفي قبض عليه فقط لارائه وخط تحرير جريدته .. والملاحظ ان هناك مجموعة من دوي القرار في المغرب اعادو المغرب الى عصور مظلمة خلت وربما اسوا من سنوات الرصاص .. فالمرجوا اعادة النضر في الامور مرة اخرى لان الوضع لايبشر بالخير وحراك الجزائر على الابواب في المغرب واذا قامت فلن تهدا .. حمى الله المغرب وملكه من كل سوء .
لايوجد شخص عاقل بهذا البلد يصدق خزعبلات المخزن. كفانا من تلفيق التهم الجاهزة. اخبروا الشعب بانكم تريدون كبح جماح الصحافة الحرة التي تعبر عن لسان الشعب ومعاناته من الظلم والقهر والعبودية، ليبقى الملعب مفتوحا للجرائد الصفراء.
أنا لا أفهم لماذا يقوم أشخاص بطلب إطلاق سراح متهم و ذلك قبل محاكمته ليتبين هل هو بريء أم مذنب. المحاكمة فرصة للمتهم ليظهر براءته و ليظهر بأنه ضحية مؤامرة. مواجهته بالضحية هي من ستبين الحقيقة. الحقوقيون و الصحافيون ليسوا بمعصومين من الخطإ و الإجرام.