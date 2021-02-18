الزاوية الرجراجية تدين إطلاق "السموم الجزائرية"

استنكرت الزاوية الرجراجية السلوك الصادر عن الإعلام الجزائري في حق الملك محمد السادس، رافضة الإساءة إلى شخصه.

وعبر عبد العزيز المقدم، نقيب زوايا رجراجة بالمغرب، عن امتعاضه مما صدر عن قناة “الشروق” الجزائرية، التي تمادت “في بث سمومها ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة الشريفة وممارسة كل أنواع الإساءة إليها، بأساليب فجة وقحة تؤکد بؤس أشباه المنابر التي لن تكون إلا دمية تحركها خيوط بأيدي بعض المتحكمين في رقاب الجزائريين الذين يعيشون القهر اليومي”.

ولفتت الزاوية في بيان لها، توصلت به جريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن البرنامج الذي بثته القناة المذكورة يشكل “منزلقا خطيرا جدا بمحاولته النيل من شخص جلالة الملك محمد السادس رمز وحدة المغرب الحديث”.

وأكدت الزاوية أنها “تلاحظ ما آل إليه هذا المستوى المنحط من أشباه الإعلاميين العسكريين والسياسيين في الإعلام الجزائري العسكري الرسمي، ومظاهر افتقاده إلى أبسط أخلاقيات وضوابط المهنة”.

وأدانت الزاوية الرجراجية “هاته الخرجات التي لا تعني سوى فراغ أصحابها وضعفهم المهني وبحثهم على وسائل لإلهاء الشعب الجزائري الشقيق عن قضاياه الحقيقية المصيرية الداخلية”.

وأوضح المصدر نفسه أن الملك محمد السادس يواصل بعزيمة الأبطال “مسيرة النماء والتنمية على نهج أسلافه المنعمين، وبناء الوطن بحكمته وحنكته بمساعيه الحميدة وجولاته التنموية من أجل رفاهية شعبه وراحة رعيته، تجسيدا لآمال المواطنين وأمانيهم للسير قدما بهذا البلد نحو التقدم والرقي والازدهار في ظل الثوابت والمقدسات والقيم الخالدة”.