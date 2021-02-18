الزاوية الرجراجية تدين إطلاق "السموم الجزائرية"

استنكرت الزاوية الرجراجية السلوك الصادر عن الإعلام الجزائري في حق الملك محمد السادس، رافضة الإساءة إلى شخصه.
وعبر عبد العزيز المقدم، نقيب زوايا رجراجة بالمغرب، عن امتعاضه مما صدر عن قناة “الشروق” الجزائرية، التي تمادت “في بث سمومها ضد الوحدة الترابية ورموز المملكة الشريفة وممارسة كل أنواع الإساءة إليها، بأساليب فجة وقحة تؤکد بؤس أشباه المنابر التي لن تكون إلا دمية تحركها خيوط بأيدي بعض المتحكمين في رقاب الجزائريين الذين يعيشون القهر اليومي”.
ولفتت الزاوية في بيان لها، توصلت به جريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن البرنامج الذي بثته القناة المذكورة يشكل “منزلقا خطيرا جدا بمحاولته النيل من شخص جلالة الملك محمد السادس رمز وحدة المغرب الحديث”.
وأكدت الزاوية أنها “تلاحظ ما آل إليه هذا المستوى المنحط من أشباه الإعلاميين العسكريين والسياسيين في الإعلام الجزائري العسكري الرسمي، ومظاهر افتقاده إلى أبسط أخلاقيات وضوابط المهنة”.
وأدانت الزاوية الرجراجية “هاته الخرجات التي لا تعني سوى فراغ أصحابها وضعفهم المهني وبحثهم على وسائل لإلهاء الشعب الجزائري الشقيق عن قضاياه الحقيقية المصيرية الداخلية”.
وأوضح المصدر نفسه أن الملك محمد السادس يواصل بعزيمة الأبطال “مسيرة النماء والتنمية على نهج أسلافه المنعمين، وبناء الوطن بحكمته وحنكته بمساعيه الحميدة وجولاته التنموية من أجل رفاهية شعبه وراحة رعيته، تجسيدا لآمال المواطنين وأمانيهم للسير قدما بهذا البلد نحو التقدم والرقي والازدهار في ظل الثوابت والمقدسات والقيم الخالدة”.
سيدهم، و سيد سيدهم، شريف إبن شريف ابا عن جد، أمير المؤمنين، ملك لبلد الشرفاء و الأولياء الصالحين، فهو كالبدر في سماء صافية تتخللها نجوم ساطعة هيهات هيهات لسحابة قدرة عابرة أن تنال منه، و كما يقال : العربة تمر بسلام و بنخوة و الكلاب تجري وراءها وراءها وراءها…..
و هي تنبح ثم تعود من حيث اتت، خاوية الوفاض، فهنيئا لنا و ألف تهنئة لجميع المغاربة من طنجة إلى لكويرة، و كما قال سيدنا الملك نصره الله و أيده، عندما ترى أن حسادنا ازدادوا حقدا و غيضا فأعلم أننا على الطريق الصحيح و على أن سياستنا قد نجحت و سوف تزداد نجاحا يوما بعد يوم إن شاء الله.
اتحاد المغرب العربي!كان الحسن الثاني رحمه الله حلمه وحلم جميع المغاربيين ، لكن تعثر هذا الصرح أكثر من مرة بل وصل إلى حد الجمود. السبب الوحيد لهذا هو هذا الفيروس الخبيث الذي يتمثل في جنرالات الجزائر الذين لا يحبون الخير لوطنهم ولا لغيرهم. لنفترض أن حلم المغرب العربي تحقق كيف سنكون اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وعسكريا حتما سنكون قوة عظمى وعلى جميع الأصعدة لأنه يجمعنا الدين و اللغة والتقاليد واوصر ثقافية وفنية و جتماعية. أوروبا 27 بلد؛ ديانات مختلفة لغات مختلفة ورغم ذلك هم متحدون أوا لاسنا أولى بهم. لماذا لا يتفهم جنرالات الجزائر هذا لماذا ينادون في تصدير لغة التفريق والحقد؟