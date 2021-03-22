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تعليقات الزوار4
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السؤال المطروح…هو هل من حق المتعاقدين النزول الى الشارع بهذا الكم الغفير المشحون في ظروف وبائية غير عادية ..الحمد لله الظروف الصخية بدات تتحسن فالننتظر الخرزج من الجائحة بسلام … ولنطالب بما هو معقول ومقبول..
حشومة وعيب وعار تقول هدا الكلام ا سي المعلم المتقاعس انا والله الى بقاو فيا بزاف ما دمنا هكدا لا نحب بعضنا لبعض الخير فانتصر الساعة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
سيذكر التاريخ يوم سقط الوطن تحت أقدام البلطجية.
فعندما يسقط المعلم و الأستاذ فلن تقوم للوطن قائمة، قولوا عنه ما شئتم، تكوينه ناقص، مستواه متدن،… لكنه يبقى القدوة و المثال، و بدل أن تستأسدوا عليه و تتكالبوا ضده أشيروا فقط بأصابعكم إلى من المسؤول عن التكوين، و من يخشى من التعليم، و من ترتعد فرائصه عندما يرى مواطنا مثقفا و واعيا بحقوقه .
عندما يسقط المعلم و الأستاذ فإن الوطن يغدو أسوأ من حظيرة الخنازير.
سلام : هدا كايحسبلو احد الىغزاوات وانه جندي من جنود الخفاء لاياره احد . .