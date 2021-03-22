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‫تعليقات الزوار

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  • معلم متقاعد
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 00:41

    السؤال المطروح…هو هل من حق المتعاقدين النزول الى الشارع بهذا الكم الغفير المشحون في ظروف وبائية غير عادية ..الحمد لله الظروف الصخية بدات تتحسن فالننتظر الخرزج من الجائحة بسلام … ولنطالب بما هو معقول ومقبول..

    -13
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  • كريم
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:06

    حشومة وعيب وعار تقول هدا الكلام ا سي المعلم المتقاعس انا والله الى بقاو فيا بزاف ما دمنا هكدا لا نحب بعضنا لبعض الخير فانتصر الساعة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

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  • AZOUNKD
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:08

    سيذكر التاريخ يوم سقط الوطن تحت أقدام البلطجية.
    فعندما يسقط المعلم و الأستاذ فلن تقوم للوطن قائمة، قولوا عنه ما شئتم، تكوينه ناقص، مستواه متدن،… لكنه يبقى القدوة و المثال، و بدل أن تستأسدوا عليه و تتكالبوا ضده أشيروا فقط بأصابعكم إلى من المسؤول عن التكوين، و من يخشى من التعليم، و من ترتعد فرائصه عندما يرى مواطنا مثقفا و واعيا بحقوقه .
    عندما يسقط المعلم و الأستاذ فإن الوطن يغدو أسوأ من حظيرة الخنازير.

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  • amin sidi
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 01:10

    سلام : هدا كايحسبلو احد الىغزاوات وانه جندي من جنود الخفاء لاياره احد . .

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