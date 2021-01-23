الزمالك المصري يواجه أسوان في غياب المغربي أحداد

يغيب الدولي المغربي حميد أحداد عن مباراة ناديه الزمالك، اليوم السبت، أمام أسوان، ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لعدم جاهزيته المثلى من الناحية البدنية.

وكشف البرتغالي خايمي باتشيكو، مدرب الزمالك، في تصريحات أدلى بها للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه عن سبب غياب الدولي المغربي حميد أحداد وزميله محمود علاء، مشيرا إلى أنه فضل تجهيز هذا الثنائي بالشكل الأمثل استعدادا للفترة القادمة.

وسطر الطاقم التقني للأبيض المصري برنامجا تدريبيا خاصا للمهاجم حميد أحداد بغية الرقي به إلى أعلى مستوى من الناحية البدنية، بينما تشهد قائمة الزمالك حضور الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

ويراهن الطاقم التقني على خدمات بنشرقي وأوناجم بغية تحقيق نتيجة إيجابية لمطاردة الغريم التقليدي الأهلي؛ إذ يحتل رفاق بنشرقي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، متخلفين بفارق نقطة عن رفاق المغربي الآخر بدر بانون.