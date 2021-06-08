الزمالك يستعين بشيكابالا لإقناع بنشرقي بالتجديد

أوكل نادي الزمالك المصري لعضو مجلسه حسين السيد مهمة تمديد مقام اللاعبين الستة الذين تنتهي عقودهم مع الفريق “الأبيض” بنهاية الموسم المقبل، وعلى رأسهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

ويقدم بن شرقي عروضا قويا مع الزمالك، خاصة في الدوري المصري؛ إذ يتصدر قائمة الهدافين بـ12 هدفا، بينما يلعب أوناجم بنظام الإعارة في صفوف الوداد الرياضي حيث يبصم هو الآخر على مستوى جيد.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، الثلاثاء، إن السيد سيشرف على ملفات التجديد للثنائي المغربي، بالإضافة لأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعبد الله جمعة، خشية أن يتكرر سيناريو التونسي فرجاني ساسي الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة توافق مع الزمالك، علما أن عقده سينتهي متم الموسم الجاري.

ويستعين مسؤولو وصيف بطل إفريقيا بقائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” من أجل إقناع السداسي المذكور بتمديد مقامه في صفوف متصدر الدوري الممتاز، بحكم العلاقة القوية التي تربطه بجميع اللاعبين، لـ”تسهيل عملية التفاوض مع زملائه”، تقول الصحيفة ذاتها.