الزمالك يعرقل مشاركة بوطيب مع لوهافر الفرنسي

يغيب الدولي المغربي خالد بوطيب عن مباريات ناديه لوهافر المنتمي إلى القسم الثاني بالدوري الفرنسي، بسبب مشاكل إدارية مع ناديه المصري السابق الزمالك، وهو ما حرمه من اللعب إلى الآن على الرغم من مرور عدة جولات على بداية الموسم الجديد في مختلف الدوريات.

ووصل مهاجم “الأسود” إلى لوهافر في 5 أكتوبر الماضي، وكان ينوي إحياء مسيرته الكروية والعودة إلى أجواء التباري من جديد، غير أن المشاكل التي حصلت مع ناديه المصري حالت دون لعبه إلى الآن بالدوري الفرنسي، وذلك بعد مرور 14 جولة من الموسم الجديد بـ”الليغ 2″.

ولم يتمكن بوطيب، البالغ من العمر 33 عاما، من اللعب منذ أكتوبر 2019. وبعد أكثر من شهرين بقليل من وصوله إلى نورماندي، لم يخض أي دقيقة مع فريقه المحتل للمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري بالدرجة الثانية، وتشير المصادر إلى أن السبب مرتبط بطريقة إنهاء عقده مع الزمالك في فبراير الماضي.

وقرر مسؤولو لوهافر التعاقد مع بوطيب لأسباب عديدة، من بينها الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها في الملاعب الفرنسية، بعدما لعب في وقت سابق بقميص ستراسبورغ وأجاكسيو، بالإضافة إلى فشل صفقة التعاقد مع كريم البركاوي المنتقل إلى الرائد السعودي.

وعاش مهاجم “الأسود” عطالة كروية عقب فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر فبراير الماضي، بعد توتر العلاقة بينه وبين المكتب المسير للفريق المصري بقيادة الرئيس السابق مرتضى منصور.