الزمالك يقبل "تسوية أحداد" مع الدفاع الجديدي

استقر مسؤولو نادي الزمالك المصري على عدم الاستئناف ضد قرار لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القاضي بدفع 30 ألف أورو للدفاع الحسني الجديدي، بسبب عدم حصول هذا الأخير على نسبته المستحقة من إعارة لاعبه السابق حميد أحداد الموسم الماضي من الفريق “الأبيض” إلى الرجاء الرياضي.

وقالت مصادر إعلامية مصرية، بهذا الخصوص، إن مجلس إدارة الزمالك قرر دفع المبلغ المذكور لـ”فارس دكالة”، دون اللجوء إلى الاستئناف ضد قرار فض النزاعات، وسيتم سداد 30 ألف أورو للنادي، في الأيام المقبلة، للانتهاء من هذا الملف.

ويأتي رفض الزمالك الاستئناف لأن هذه الخطوة تتطلب دفع رسوم تقدر بـ15 ألف أورو؛ وهو ما يعادل نصف الغرامة الموقعة عليه من لجنة فض النزاعات.

وكانت اللجنة قد غرمت وصيف بطل إفريقيا مبلغا قدره 30 ألف أورو مكافأة خاصة للدفاع الجديدي، زيادة على فائدة بنسبة 5 في المائة سنويا من 19 غشت 2019 إلى تاريخ السداد، مع إمهال الزمالك 45 يوما كمهلة للدفع، وفي حال تأخره ستوقع عليه عقوبة قد تصل حرمانه من التعاقدات في الموسم المقبل، مع التصعيد أكثر.

وانتقل أحداد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2019/2018، قادما من “فارس دكالة”، قبل أن يلعب الموسم الماضي معارا للرجاء، حيث ساهم في تتويجه بالبطولة الوطنية الاحترافية وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمربع الذهبي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.