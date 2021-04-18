نادي الزمالك يتوصل إلى اتفاق جديد مع بنشرقي

نادي الزمالك يتوصل إلى اتفاق جديد مع بنشرقي
صورة: مواقع التواصل
الأحد 18 أبريل 2021 - 01:09

يتجه نادي الزمالك المصري لكرة القدم إلى تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي أشرف بنشرقي خلال المركاتو الصيفي المقبل.

وأكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك، التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد مع بنشرقي، مهاجم “الفريق الأبيض”.

وأبرز إبراهيم عبد الله، خلال برنامج “النجوم في رمضان” على أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية، أن “أشرف بنشرقي مستمر مع الزمالك، وهناك اتفاق معه لتمديد تعاقده”.

وواصل: “هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الزمالك وأشرف بنشرقي لتمديد تعاقده. ونرغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وكافة النجوم المميزة؛ مثل طارق حامد وفرجاني ساسي”.

ويلعب بنشرقي دورا مهما في هجوم الزمالك، إذ قاد الفريق إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أهمها هزم الترجي والفوز بالكأس الممتازة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك سيواجه غريمه الأهلي، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة برسم بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي. وخصصت إدارة الزمالك مكافآت مهمة للاعبي الفريق حال نجاحهم في تحقيق الفوز على “المارد الأحمر” خلال موقعة اليوم.

أشرف بن شرقي الزمالك المصري المركاتو كرة القدم

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