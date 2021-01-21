الزنيتي يأمل فوز منتخب المحليين على رواندا

أوضح أنس الزنيتي، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين، أن العناصر الوطنية أضاعت العديد من الفرص السانحة خلال المباراة الماضية أمام توغو، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة برسم نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقامة حاليا بالكاميرون.

وقال حارس مرمى “الأسود المحلية”، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي تسبق مواجهة رواندا غدا: “في المباراة الأولى تمكنا من الوصول إلى شباك الخصم من نقطة الجزاء، غير أننا بعد ذلك ضيعنا فرصا حقيقية للتسجيل”.

وأكد المتحدث نفسه أن العناصر الوطنية حققت الأهم خلال الظهور الأول في “الشان” بعدما حافظت على الانتصار أمام توغو، وبذلك الظفر بأول ثلاث نقاط في مشوار البطولة، مشيرا إلى أن النخبة الوطنية ستُحاول تحقيق الفوز على حساب المنتخب الرواندي يوم غد الجمعة، لحساب الجولة الثانية من المنافسات.

ويتربع أبناء الإطار الوطني الحسين عموتة على صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متبوعين بمنتخبي رواندا وأوغندا بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب توغو الرتبة الرابعة بصفر نقطة؛ في حين تُراهن العناصر الوطنية على التتويج والحفاظ على هذا اللقب القاري.

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الرواندي ستجرى يوم غد الجمعة على أرضية ملعب التوحيد بداية من الساعة الخامسة عصرا، إذ يسعى رفاق الزنيتي إلى تحقيق الفوز الثاني تواليا وحسم بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور الموالي.