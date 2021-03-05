الزنيتي يقترب من تجربة احترافية في السعودية

دخل أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، دائرة اهتمام ناديين سعوديين بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قدم أوراق اعتماده بقوة خلال الفترة الأخيرة كواحد من أفضل حراس المرمى على المستوى الوطني.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن الزنيتي بات مطلوبا خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة احترافية بالدوري السعودي، غير أن الاتصالات التي تلقاها وكيل أعماله لم تأخذ طابع الرسمية حتى الآن.

ووفق المصادر نفسها، فإن إدارة الرجاء تسعى إلى تحصين الزنيتي من أجل تمديد مقامه داخل “القلعة الخضراء”، باعتباره واحدا من بين أبرز الأسماء في كتيبة “النسور”.

ومن أجل ذلك، اجتمع رئيس الفريق، رشيد الأندلسي، بوكيل أعمال الزنيتي، قبل ساعات، لمناقشة العرض الجديد الذي تسعى الإدارة إلى تقديمه لحامي عرين الفريق.

وحسب المصادر ذاتها، فإن وكيل أعمال الزنيتي أخبر رئيس الرجاء بأن موكله تنتابه رغبة قوية في تجديد عقده مع “النسور” في حال لم يتوصل بعرض كبير من إحدى الدول العربية، لكن على الإدارة صرف مستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي قبل التفكير في تمديد عقده الذي ينتهي متم يونيو المقبل.

يُشار إلى أن أنس الزنيتي، صاحب الـ32 عاما، قد دافع على ألوان المغرب الفاسي والجيش الملكي قبل أن يُوقع في كشوفات الرجاء صيف سنة 2015، كما تألق بقميص المنتخب المحلي في “الشان” الأخير بالكاميرون.