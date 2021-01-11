"الزيادة من راس لحمق".. أمريكا في الداخلة

بينما كانت الأمطار تواصل تهاطلها بمدن الشمال، وتتواصل معها الدعوات بأن توقف السماء “كرمها”، حيث إن المغاربة دائما يطلبون “الشتا على قد المنفعة” لكونهم يعرفون مسبقا أن البنية التحتية لا تتحمل كثيرا من “الخير”، كانت الأجواء صافية في مدينة الداخلة، على هامش تدشين أول قنصلية أمريكية في الأقاليم الجنوبية، حتى إن السفير الأمريكي صعد فوق البناية التي مازالت في طور التجهيز لكي يلوح بيديه للجماهير التي تقاطرت إلى عين المكان.
ولم يكن التواجد الأمريكي في الداخلة خلال نهاية الأسبوع، محفوفا بالزغاريد، سوى تكريس لقرار اعتراف البيض الأبيض بمغربية الصحراء، وتكريس لجدية مقترح الحكم الذاتي، وهذا ما يؤكده الأمريكيون في تحركاتهم الأخيرة، إلى درجة أن مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، لم يتردد في الإشادة بالمقترح المغربي خلال زيارته إلى الجزائر قبل يومين من حضوره بالمغرب لافتتاح قنصلية بلاده بالداخلة.
وبينما يحاول البعض عندنا جر المواطنين إلى نقاش عديم الجدوى أمام تسارع المتغيرات الدولية حول “التطبيع”، وهل هو حرام أم حلال؟ يواصل الأمريكيون دفع العربة بما فيها نحو أفق اقتصادي وتجاري. ما يعني ضرورة استعداد المواطن المغربي لمواكبة هذه الطفرة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، من خلال تسليح نفسه بوسائل جديدة للعمل، وبلغة جديدة للتواصل، لأن إنكار الواقع لن يكون إلا مقدمة للإقصاء من عجلة التنمية التي لم تعد تعترف بالحدود، بل بالجهود.
الصحراء مغربية، والحكم الذاتي هو آخر حل مطروح أمام البوليساريو، وإلا فإن الجبهة ستتحول إلى مجرد جماعة إرهابية معزولة في الصحراء. أما العلاقة مع إسرائيل، فهي مؤطرة بعدم التنازل عن القضية الفلسطينية، ولا تتجاوز إلى حد الآن حدود افتتاح مكتب للاتصال. هذا ملخص الأحداث، وأي زيادة في الحسابات ستكون رؤية حمقاء، والمغاربة يقولون “الزيادة من راس لحمق”.
هل يتصور المتشبثون بقومية بائدة أن أمريكا ستوقف ساعتها لانتظار مصير نقاش فكري مع مجموعة رافضة للتطبيع؟ هل سيتم إلغاء المصالحة الخليجية لمجرد أن دونالد ترامب غادر البيت الأبيض؟ هل يعقل أن يوجد بيننا من مازال يحلم بإزالة إسرائيل من الوجود؟ هل يعقل أن يتم إلغاء كافة صفقات الأسلحة في العالم لمجرد أن هناك من لا يجيد الحساب؟
لكل مرحلة أسلحتها، ودبلوماسيتها، والدول لا تسير بالعواطف. لذلك، فإن رفع العلم الأمريكي في الداخلة إلى جانب العلم المغربي، لا يمكن قراءته سوى كانتصار دبلوماسي للمغرب، وبداية عهد جديد من التنمية. أما التشبث بالجهل، فلن يزيد الطين إلا بلة، وقديما قال العرب “رأس المال هو عملك، وعدوك هو جهلك”، والفاهم يفهم.
للأسف الشديد هناك بعض الأطراف تنظر لأمور حد أنفها و لا توسع فكرها الى ما هو ابعد،اقسم بالله ان بلدنا محمي من الله عز وجل لانه فيه اناس يخافون الله و يحبون وطنهم لان حب الاوطان من الايمان،ولاضير ان نتعامل مع غير المسلمين ما دام لا يضرون بشئ بل العكس فقد صدموا من يقول لا الاه الا الله .لانهم ارادو لن الشر.
وا راه داوها … و راه داوها . شي واحد يقولها للجيران راه واقيلا السمع ثقيل. و يذكرهم ان المغربي كيموت على جوج حوايج ولادو و بلادو . الصحراء المغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها
ما أعجبني في قرار أمريكا على عكس كل الدول التي فتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية هو أنها فعلت ذلك في مدينة الداخلة، وليس مدينة العيون كما فعل البقية، مما يدل على أن لهم بعد نظر وتخطيط ودراية بخصوصيات ومميزات كل مدينة.
كلشي هاد الكلام في محله وًمزيان لكن اش غادي يشيط للمواطن العادي من هاته الاطنان من لهضور؟
نحن نريد مستقبلا للمغاربةً ككل لما عانوه من سنين عجاف من الفقر و الاحتياج و خصوصا ان اموال المغرب كانت تذر بالصحراء لمدة 50 سنة عجاف
اليوم يتطلع المغاربة قاطبة لفجر جميل و للعمل و لا للعيطة و الطعريجة
المكرم هو الله و ليست السماء لأنها خلق من خلقه
سي سعيد كاتب المقال انت تعبر عن رايك في التطبيع مع اليهود وليس لك الحق في فرضه اما حديثك عن القومية التي اصبحت في خبر كان فالشكر كل الشكر لقادة العرب وكذلك قرارتهم لا تعكس راي شعوبهم
Sky surf next trip Dakhla inchaalah.
المغرب في ارضه يدافع عنها حتى اخر رجل … والفلسطينيون لهم منا كل المؤازرة فهم اخوتنا في الدين قبل العروبة وارضهم مغتصبة ولهم الحق في الدفاع عن ارضهم ولست انت من يقرر مصيرهم.. وهم المعنيون بزوال اسرائيل من عدمه… ومحاولات اخفاء الشمس بالغربال لاتحدي فليس سرا ان اليهود انفسهم يؤمنون بان ان اسرائيل ستزول يوما وهو وعد من الله وانبيائه موسى وعيسى ومحمد وليس اجتهادا من فلان او علان.. واحيلك على سورة الاسراء الاية 104 وما بعدها … يبقى السؤال فقط كيف ومتى…
التبونيون لن يفهموها لان المعادلة صعبة ولا حل لها الا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية