"الساعة الإضافية" تستقبل المغاربة صباح غد الأحد

ستعود المملكة إلى توقيت “غرينيتش + 1” عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 16 ماي 2021.
وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد.
وكان قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قد أعلن أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل 2021.
وأضاف البلاغ أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.
وأوضح البلاغ أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
هاد ساعة أسيادنا لا تمتل المواطن المغربي ولا تفيده في شيئ ساعة تخدم مصالح فرنسا وسيادة فرنسا في الأراضي الإفريقية لا غير الحاضر يبلغ الغايب…
لم نعد نريد سوى الابقاء على الساعة القانونية غرينيتش طول السنة، كل الامراض النفسية و القلب و الضغط و قلة النوم و التوثر سببها علميا هذه الساعة الاضافية المشؤومة.. حسبي الله و نعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
من قال ان البلد تحرر من الاستعمار فهو يبيع الوهم !! فقط اذناب الاستعمار يسيرونه !!
ودليل على ان ارادة المواطنين ليست لها اية أهمية في نظر من يتحكم في البلد والسبب هو غياب الديمقراطية وصناديق الاقتراع التي تحدد من يحكم البلد !! وعليه من يحكم البلد لا يعير اَي اهتمام لارادة الشعب !!
حسبي الله ونعم الوكيل عصبتو الشعب كامل بسبب تلعبكم على التوقيت الدلة الوحيدة التي لم تركز حتى على الوقت
الحكومة الوحيدة لي كتبدل الساعة بحال الی كتبدل حوايجها هي هذه الحكومة يارب امتا غدي تزيح علينا هذه الغمة ولكن هانت مبقا والو الانتخبات وغدي تشوفوا انتقام الشعب الی تحد ضدكم
هاذ الشي فاش حادكين زيد ساعة نقص ساعة أللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
الله ياخد الحق، أقسم بالله أن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على حياتي العملية و الشخصية
من يعتمد في برنامجه الإنتخابي التخلي عن هذه الساعة الإضافية سانتخب عليه بدون تردد. عيينا منها جسديا ونفسيا. حسبنا الله ونعم الوكيل
ساعة مشؤومة . ارهقتنا و ارهقت اطفالنا . الشعب يريد الساعة القانونية و الحكومة تسير في التيار المعاكس . انها قمة الاستهتار بهذا الشعب المسالم !!!
البقاء على الساعة الإضافية تغليط لقيام الليل
طبعا الحكومة لا تتأخر فيما يخدم مصالحها و يتعب المواطن و تستمر في تعذيب الناس فماذا عن الاغلاق الليلي قالوا أيام العيد دائما الغموض و المفاجآت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لقد انتظرت بكامل الصبر اضافة الساعة الاضافية لما فيها من فوائد ايجابية كثيرة اظن على المنتقدين محاولة الاطلاع اكثر.
الساعة القانونية!!!!!
العودة إلى الساعة القانونية أو إضافة ساعة على الساعة القانونية..كل هذا يولد شعورا بأن هذه الساعة غير قانونية فكيف لحكومة أو لمرسوم ينفذ ما هو غير قانوني..
وجوه حكومية..وجوه النحس والشر جاثمة دوما على قلوب المواطنين..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…حسبنا الله..
المرجو من المسؤولين إعادة النظر في اضافة ساعة للتوقيت الحالي كونها لا تفيد في شيء الا أنها تخلق خلل بين المواطنين ووظائفهم و تعكر عليهم مزاجهم . كما ان توقيت غرينيتش يتوافق مع اوقات الصلاة خاصة وقت الظهيرة بين 12 و 14 التي تجتمع فيه الأسر بعد الصلاة للغذاء في جو عائلي بإمتياز …..
عندما أتآمل في المشهد السياسي في المغرب يتبين بالملموس ان الاحزاب المغربية هي سبب كل مانعيشه من البؤوس والفقر والنهب والفساد والمحسوبية والزبونية.عندما الاحزاب تصادق على قرار ضد الشعب ينسبه للملك وعندما يعرقلون قرارا ما ينسبه لأنفسهم.فمثلا قرار تقنين الكيف فحزب عدالة والتنمية صوت ضده ومزال يعرقل المفاوضات والقرار وهذا يبين على انه في استطاعته عدم التصويت على العديد من قرارات ولكنه يصوت عليها وينسبه للملك على انهم مساكن فرض عليهم قرار.عندم تمت مصادقة على زيادة ساعة خرجوا على انه فرض عليهم والعديد من قرارات حزب العدالة والتنمية يلعب لعبت بين القصر والشعب عدما يضغط عليه القصر يميل للشعب عندما يضغط عليه الشعب يميل للقصر.اجورهم الشهرية من الخمور والسجائر وهم يعلمون.العقاب الذي يجب ان يعاقب حزب العدالة والتنمية هو ان يخرج نهائيا من دائرة التحالف.افضل الاحزاب ناهبة لثروة ولكنها على اقل تستعمل اسلوب كول نخلو مغاربة مايكلو بترتيب حزب الاستقلال.حزب الاصالة والمعاصرة.حزب التقدم والاشتراكية.حزب الحمامة.حزب حركة الشعبية.حزب الاتحاد الدستوري.حزب الاتحاد الاشتراكي.اما عدالة التنمية الا ;;;;;;.
أنا لست أدري ما هي الحكمة في إزالة هذه الساعة في رمضان فقط وترجعونها بعد رمضان والله في الإنتخابات سوف أصوات فقط على الحزب الذي يستطيع أن يعود لنا بساعة ݣرينيش العادية و السلام