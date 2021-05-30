السباحة في بحيرة تنهي حياة شاب نواحي برشيد

أجرى طاقم طبي مختص، الأحد بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، تشريحا طبيا على جثة شاب عشريني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة بعد غرقه في بحيرة سد تلي، على مستوى دوار أولاد أحمد بالنفوذ الترابي لأولاد عبو إقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب الهالك “ي،ب”، المزداد سنة 2002 بالجعافرة دائرة الرحامنة، نواحي قلعة السراغنة، والذي كان يقطن بدوار أولاد البصري جماعة سيدي المكي بدائرة وإقليم برشيد، بحكم عمل أفراد أسرته، توجه نحو بحيرة السد التلي قصد الاستجمام والسباحة، إلا أنه لقي حتفه في مكان عميق، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي من قبل الدرك بسرية برشيد.

وانتقلت إلى مكان غرق الشاب عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد عبو، وممثل عن السلطة المحلية بأولاد عبو، حيث جرى انتشال جثته، قبل معاينتها وتوجيهها نحو مستودع الأموات بسطات، قصد التشريح وفق تعليمات النيابة العامة المختصة ووضع نتائج ذلك رهن إشارة البحث التمهيدي.