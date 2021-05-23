السباق يحتدم بين الأحزاب الكبرى في الدار البيضاء

دخلت الأحزاب السياسية الكبرى في سباق كبير من أجل كسب مقاعد برلمانية على مستوى مدينة الدار البيضاء.

ويحتدم الصراع على مستوى عمالات مقاطعات الدار البيضاء الثماني بين أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

فعلى مستوى عمالة مقاطعة آنفا، يتوقع أن يشتد السباق في دائرة الموت بين البرلماني سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الشباك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حزب الاستقلال، ممثلا بحسن البركاني، الرئيس السابق لغرفة الصناعة والتجارة، مدعوما بالوزيرة السابقة ياسمينة بادو، بينما لم يحسم حزب العدالة والتنمية اسم مرشحه، حيث يتوقع ترشيح حفيظ البقالي مكان عبد الصمد حيكر.

أما على مستوى منطقة الحي الحسني، فيحتدم التنافس بين عبد القادر بودراع عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد الشرايبي عن التجمع الوطني للأحرار، ثم الحسين الوردي عن التقدم والاشتراكية، بينما لم يحسم حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية بعد من سيكون مرشحاهما.

وأكدت مصادر الجريدة أنه على مستوى عين الشق، سيدخل شفيق بنكيران عن حزب الأحرار في تنافس مع شفيق عبد الحق عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما يتوقع أن يدخل حزب الاستقلال حلبة التنافس بمحمد فهيم.

وعلى مستوى عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، قرر “البام” ترشيح التويمي بنجلون لدخول التنافس، بينما يتوقع أن يختار حزب “الحمامة” محمد بودريقة، فيما لم تحسم الأحزاب الأخرى بعد أسماء مرشحيها.

أما على مستوى منطقة بنمسيك سيدي عثمان، فسيكون التنافس بين محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، ورجل الأعمال أنس الرفاعي، الذي قد يقود لائحة “البام”.

وبينما لم يحسم حزب العدالة والتنمية اسم مرشحه على مستوى عمالة مقاطعة مولاي رشيد، فإن مرشح حزب “البام” قد يكون محمد جبيل، فيما سيكون مرشح حزب الأحرار هو محمد حدادي.

وسيتنافس على مستوى عين السبع الحي المحمدي كل من حسن بنعمر عن حزب “الحمامة”، وعلي بيطار عن حزب “الجرار”، أما حزب الاستقلال فقرر ترشيح رشيد أفيلال، في انتظار أن يحسم “البيجيدي” ما إذا كان عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري هو من سيقود لائحته مرة أخرى أم لا.

وفي عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي، سيدخل حزب التجمع الوطني للأحرار التنافس بمحمد بورحيم، بينما سيقود أحمد بريجة حزب “البام”، في حين اختار حزب الاستقلال نعيمة الرباع. أما حزب العدالة والتنمية فيتوقع أن يرشح رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي عبد الكريم الهويشري وكيلا للائحته بدلا من محمد يتيم المغضوب عليه من طرف الساكنة.