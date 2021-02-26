السجن النافذ لمتهمين في قضية تسميم بالصويرة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الخميس، بإدانة المتهمين في قضية تسميم سويسرية من أصل مغربي، تفجرت خلال شهر شتنبر الماضي بإقليم الصويرة، بالسجن النافذ.

وحكمت هذه الغرفة بـ20 سنة سجنا نافذا في حق الخادمة باعتبارها متهمة أولى؛ فيما أدانت الغرفة ذاتها بالسجن النافذ لـ3 سنوات شقيقين يعملان موظفين جماعيين بإقليم الصويرة، وبالعقوبة نفسها في حق العطار الذي أعد الخلطة المسمومة، مع إجبارهم على تقديم تعويض لضحية التسميم يقدر بـ3 ملايين سنتيم مناصفة.

وتفجرت هذه القضية حين وجهت المواطنة السويسرية المنحدرة من أصل مغربي اتهامات إلى رئيس جماعة ونائبه وسائق سيارة إسعاف والخادمة التي كانت تشتغل لديها بإقامتها بجماعة أيت سعيد، ليأخذ هذا الملف منحى تصاعديا وتطورات مثيرة، بعد ظهور متهمين جدد وارتفاع عدد ضحايا التسميم إلى 14 شخصا.

وبأمر من النيابة العامة، أشرفت عناصر المركز القضائي لسرية الدرك الملكي على فتح بحث قضائي وجنائي في الموضوع، واجهت فيه الضحية الأشخاص المشتكى بهم الذين تم الاستماع إليهم والخادمة التي اعترفت بالمنسوب إليها.

وعززت الضحية وزوجها شكايتهما بنتائج تحاليل مخبرية، أظهرت تسمما في دمائهما؛ ما تسبب في تدهور حالتهما الصحية، لتخلص النيابة العامة إلى متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال.

وجرى اكتشاف تعرض المواطنة السويسرية المنحدرة من أصل مغربي وزوجها لهذا الاعتداء بعد شكهما في الخادمة، فوضعا شريحة في هاتفها كشفت أنها كانت تجري اتصالات مع أشخاص يشتبه في تحريضها على القيام بتسميمهما؛ ما أدى إلى إصابة الزوجة بمضاعفات نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.