السجن يطوق أعناق برلمانيين قبل الانتخابات

يضع عدد من البرلمانيين أيديهم على قلوبهم، على بعد أشهر معدودة من موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال السنة الجارية، بسبب الملفات القضائية المفتوحة في وجوههم والتي وصلت درجات متقدمة من التقاضي.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن محكمة النقض بالرباط يرتقب أن تبت في ملفات برلمانيين حوكموا بالمتابعة النافذة استئنافيا، ويرتقب أن يدشنوا عقوباتهم الحبسية بعد صدور الأحكام على مستوى النقض لتحوز قوة الشيء المقضي به.

المعطيات التي توفرت للجريدة تشير إلى أن نقاشات واسعة تجري وسط الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيون للنظر في وضعياتهم التنظيمية، خصوصا أن الاستحقاقات التشريعية أضحت على الأبواب؛ وهو ما من شأنه التأثير على تنظيماتهم الحزبية في حال ارتباطهم بها في هذه الظرفية.