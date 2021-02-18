السجن يطوق أعناق برلمانيين قبل الانتخابات

السجن يطوق أعناق برلمانيين قبل الانتخابات
أ.ف.ب
الخميس 18 فبراير 2021 - 14:05

يضع عدد من البرلمانيين أيديهم على قلوبهم، على بعد أشهر معدودة من موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال السنة الجارية، بسبب الملفات القضائية المفتوحة في وجوههم والتي وصلت درجات متقدمة من التقاضي.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن محكمة النقض بالرباط يرتقب أن تبت في ملفات برلمانيين حوكموا بالمتابعة النافذة استئنافيا، ويرتقب أن يدشنوا عقوباتهم الحبسية بعد صدور الأحكام على مستوى النقض لتحوز قوة الشيء المقضي به.

المعطيات التي توفرت للجريدة تشير إلى أن نقاشات واسعة تجري وسط الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء البرلمانيون للنظر في وضعياتهم التنظيمية، خصوصا أن الاستحقاقات التشريعية أضحت على الأبواب؛ وهو ما من شأنه التأثير على تنظيماتهم الحزبية في حال ارتباطهم بها في هذه الظرفية.

الأحزاب الانتخابات الملفات القضائية المفتوحة محكمة النقض

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‫تعليقات الزوار

2
  • سلمى
    الخميس 18 فبراير 2021 - 14:14

    كيف تقول المثل الشعب ي لي دار الذنب يستاهل لعقوبة
    ونتمناو من المحكمة تحكم بالعدل

    3
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  • medmod
    الخميس 18 فبراير 2021 - 14:15

    كما يقول المثل المغربي ( لي كلات المعزة فلوطى تخطوا فالجبل ) بشرط أن يطبق عليهم العدل كايها الناس ) الشفارة )

    3
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