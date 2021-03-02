"السجون" ترد على تسجيل لأسرة معتقل بتيفلت

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تسجيلا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مغالطات، حيث يدعي فيه أفراد من عائلة السجين “م.ل.ه”، المعتقل على خلفية أحداث إكديم إزيك بالسجن المحلي تيفلت 2، أنهم منعوا من زيارته.

وأوضحت المندوبية سالفة الذكر، في بيان لها، أن إدارة السجن المحلي تيفلت 2 باشرت، بتاريخ فاتح مارس الجاري، بمجرد وصول أفراد من عائلة السجين المذكور إلى المؤسسة، في إعداد الترتيبات اللازمة من أجل تمكينهم من الاستفادة من الزيارة العائلية؛ إلا “أنهم رفضوا التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في ظل جائحة “كورونا” والمطبقة على جميع أقارب النزلاء بالمؤسسات السجنية”.

وأضاف البيان أن أفراد عائلة السجين “م.ل.ه” أصروا على زيارته بشكل مباشر دون فاصل زجاجي، وقد أفهمتهم إدارة المؤسسة أن من شأن إجراء زيارتهم بشكل مباشر مع السجين المعني أن يهدد سلامة سجناء المؤسسة السجنية، وأنه لا يمكنها لهذه الاعتبارات السماح لهم بذلك.

وفي اليوم الموالي، أشار البيان إلى أنه “تم استقبالهم بمقر الإدارة المركزية، وتم التوضيح لهم مرة أخرى أن الإجراءات المعمول بها سارية على جميع السجناء بمختلف المؤسسات السجنية بدون استثناء، ورغم ذلك رفضوا إجراء الزيارة وأصروا على أن يكون ذلك دون التقيد بالإجراءات الوقائية”.

وورد ضمن بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه “يتضح مما سبق أن المعنيين بالأمر حرصوا على افتعال مشكل وهمي، وتوهيم الرأي العام بأن إدارة المؤسسة المعنية منعتهم من الزيارة أكثر مما حرصوا على زيارة قريبهم السجين”.