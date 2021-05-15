"السجون" تنفي منع الريسوني من الاتصال بعائلته

كشفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء أن السجين الصحافي سليمان الريسوني “هو الذي رفض الاتصال بعائلته مرتين بتاريخ 14 ماي و15 ماي الجاري، رغم تمكينه من الهاتف الثابت للمؤسسة، دون أن تكون لإدارة المؤسسة أية علاقة بقراره هذا”.

جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن المؤسسة السجينة، “ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف زوجة السجين سليمان الريسوني المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، بخصوص منعه من التواصل مع عائلته عبر الهاتف من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وأضاف البيان أنه، بخصوص “منع” زوجته من إدخال بعض المواد إليه في إطار الترخيص الاستثنائي للقفة بمناسبة عيد الفطر، “فإن المعنية قامت بالقدوم إلى المؤسسة السجنية خارج التاريخ المحدد لها لتسليم القفة لزوجها السجين، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في هذه المناسبة الدينية، علما أن تلك المواد متوفرة بمتجر المؤسسة ويمكن للمعني بالأمر الاستفادة منها”.

وختمت المؤسسة بيانها بلفت الانتباه إلى أن زوجة السجين المذكور وبعض أفراد عائلته “يعمدون إلى الترويج للأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغية التدليس ولفت الانتباه، حتى إن كان ذلك عبر تداول معلومات لا أساس لها من الصحة”.