السجون توضح الوضعية الصحية لليوتوبرز العمراني

تفاعلا مع تصريحات شفيق العمراني، اليوتوبرز المعروف بـ”عروبي في ميريكان” الذي أفرج عنه صباح الخميس، قالت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء إنه “بخصوص ادعائه فقدان 33 كلغ خلال إضرابه عن الطعام داخل المؤسسة، فإن المعني بالأمر كان يزن بتاريخ 10 فبراير الماضي 95 كلغ، وبلغ وزنه بتاريخ 3 ماي الجاري حوالي 76 كلغ، أي بفارق 19 كلغ، وليس 33 كلغ كما جاء في ادعاءات السجين المذكور”.

وورد ضمن بيان توصلت به هسبريس أنه “بخصوص ادعاء وضعه في زنزانة تضم 22 شخصا خلال الـ4 أيام الأولى له بالمؤسسة، فهو ادعاء كاذب، حيث تم وضعه في البداية بغرفة تضم 5 أشخاص في إطار تطبيق العزل الصحي، قبل أن يتم نقله إلى غرفة فردية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وذلك بهدف تتبع وضعيته الصحية في ارتباط بإشعاره بالدخول في إضراب عن الطعام”.

وأضاف البيان ذاته أنه “علاقة بما روج له السجين المذكور بخصوص منعه من العسل وعدم مده به إلا قبيل الإفراج عنه، فإن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أن المعني بالأمر استفاد بتاريخ 2 أبريل الماضي من قنينتي عسل من الحجم الكبير جلبهما له القنصل الأمريكي بالدار البيضاء. كما أنه كان يستفيد من اقتناء مجموعة من المواد (العسل، اللويزة، زيت الزيتون) من متجر المؤسسة، حيث كانت آخر مقتنياته من هذه المواد بتاريخ 5 ماي الجاري”.

وأشارت المؤسسة السجنية إلى أن “المعني بالأمر قام، عند إخراجه إلى المستشفى بتاريخ 3 ماي الجاري، بتناول وجبة غذائية عبارة عن سلطة ومعجنات قدمت له من طرف الشركة المختصة في تغذية نزلاء المستشفى”.

وورد ضمن البيان أنه “انطلاقا من هذه التوضيحات، يتبين بوضوح أنه ما كان بإمكان السجين السابق المذكور أن يحافظ على هذا الوزن طيلة المدة التي ادعى أنه دخل فيها في إضراب عن الطعام، لولا ما كان يتناوله من مواد ذات قيمة غذائية وطاقية عالية”، مضيفا أن “هذا دليل إضافي على أن إضرابه المزعوم عن الطعام لم يكن له تأثير كبير على صحته، وذلك خلافا لما يسعى إلى الترويج له لتضليل الرأي العام”.