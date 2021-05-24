"السجون" توضح بشأن صحة الصحافي الريسوني‎

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع1 أن الحالة الصحية للصحافي المعتقل سليمان الريسوني “عادية”، وأن الأخبار التي تروجها بعض الجهات كونه “يحتضر” و”مشرف على الموت” و”غير قادر على الحركة” “كلها لا أساس لها من الصحة”.
ووفق بيان توضيحي للمؤسسة، فقد استقبل المعتقل المعني، صباح الاثنين، محامين عن هيئة دفاعه حيث توجه إلى قاعة المخابرة مشيا على قدميه، “كما سبق له أن استفاد من زيارة أعضاء عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون في ثلاث مناسبات، آخرها كانت بتاريخ 21 ماي 2021”.
وأضاف البيان أن هذه الأطراف حاولت، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسة والمدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام لما قد يكون له من آثار سلبية على صحته؛ غير أنه رفض ذلك مصرا على مواصلته”.
وزاد بيان المؤسسة السجينة أنه، بتاريخ 19 ماي الجاري، “تم إخراج المعني بالأمر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية وأجريت له تحاليل مخبرية، تبين من خلالها أن حالته الصحية عادية. كما أن إدارة المؤسسة السجنية تخضعه بشكل يومي للمراقبة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وتحرص على تمتيعه بكل حقوقه المكفولة قانونا؛ بما فيها الاستفادة من الحق في الفسحة”.
مضرب عن الطعام وحالته الصحية عادية … اعجاز علمي!
داك الطفل الذي يبكي و أولائك الشباب الذين توجهو لسبتة المحتلة قصد العبور لإسبانيا هربو من مثل هذا الجحيم .
واطلقو السيد أو باراكا من الطغيان على البشر . خلو الناس تقول مابغات ياه ؟!
بغض النظر عن الوضع الصحي يجب النظر في الوضع القانوني لاعتقال هذا المواطن.
الله يهديكم حاكموه أو أطلقوا سراحه.الوطن ليس في مرحلة تسمح بتضييق الحريات كما كان من قبل.لا نريد حلقة ثانية من مسلسل الانصاف والمصالحة الذي كلفنا كثيرا من المال العام.
والله هاد الشي حرااااااام
هذا الصحفي لا أعرفه من قبل و لا أعرف التهم الموجهة إليه.
ولكن كيف يمكن لشخص مضرب عن الطعام منذ أيام أن تكون صحته “عادية” ؟!!!
اختيار كلمة : صحة “عادية” غير موفقة.
مضرب عن الطعام وحالته الصحية عادية…فهم تسطا…إنها مندوبية الخزعبلات…
ملي الاضراب عن الطعام كيخلي صحة الانسان عادية غادين نبداو واحد الاضراب حتى حنا باش تولي صحتنا عادية