السحيمي: الثقافة الدستورية لا تقبل بقاء "البيجيدي" في رئاسة الحكومة

رفض قياديون ووزراء في حزب العدالة والتنمية التفاعل مع دعوات تفعيل الفصل 103 من الدستور لسحب الثقة من الحكومة بعد تصويت مجلس النواب على القاسم الانتخابي، وفضلوا استمرار حزب “المصباح” في أداء مهامه من داخل المؤسسات وانتظار قرار المحكمة الدستورية.
وقال عزيز الرباح، الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن “التصويت على القاسم الانتخابي وعلى إزالة العتبة إساءة إلى الوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديمقراطي في المنطقة، ويبعث رسالة سلبية إلى كل الأوفياء والقوى الإصلاحية”، مضيفا: “لكن مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”، في إشارته إلى أنه يرفض انسحاب “البيجيدي” من الحكومة، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه عدد من قيادات الحزب خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة.
ولا تتفق قيادات حزب العدالة والتنمية مع دعوات القواعد أو المتواجدين في “الصف الثاني” بعدم مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة؛ لكن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المخصصة لتقييم التداعيات السياسية للقوانين الانتخابية قد تدفع في هذا الاتجاه وتحرج سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة.
واستبعد مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة وخروجه إلى المعارضة، مشيرا إلى أن “البيجيدي”، اليوم، الذي راكم تجربة حكومية من 2011 إلى الآن، أي 10 سنوات، ليس هو الحزب الذي كان قبل فترة الوصول إلى الحكومة”.
وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لهسبريس، أن خطاب حزب العدالة والتنمية خلال تجربته الحكومية ليس هو خطاب عبد الإله بنكيران في الحملة الانتخابية لـ2011، “أي أن ثقافته ونظرته إلى الأمور تغيرت كثيرا بعد مساهمته في تدبير شؤون الدولة لعشر سنوات”.
ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “مشاركة حزب العدالة والتنمية في اللعبة السياسية وترؤسه لولايتين حكومتين متتاليتين أمران جعلاه في وضع لا يمكن فيه ألا يشارك في الاستحقاقات المقبلة”، مضيفا أن “الحزب له اليوم مصالح في مدن وجماعات وجهات عديدة يسيرها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن خروج “البيجيدي” إلى المعارضة سيفقد الحزب “رأسماله الذي راكمه مع المواطنين من خلال تجربة التسيير الحكومي لولايتين”، لافتا إلى أن قيادة الحزب ووزراءه ونوابه سيفقدون الكثير من رصيدهم السياسي في حالة مقاطعة الانتخابات المقبلة.
ولاية ثالثة
يعتقد مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن ترؤس حزب العدالة والتنمية لولاية حكومية ثالثة أمر صعب؛ بالنظر إلى طبيعة نظام الحكم بالمغرب والمشهد الحزبي والسياسي، وقال: “ولاية حكومية من 2011 إلى 2026، أي 15 سنة، لا يمكنها التحقق على المستوى السياسي”.
وتابع المحلل السياسي، في تصريحه، أن الثقافة الدستورية “لا تقبل بوجود حزب يقود الحكومة لـ15 سنة، هذا الأمر غير مقبول سياسيا في المغرب، بالإضافة إلى أن الأمر لو حدث يعني أنه مفروض على المؤسسة الملكية وكأن “البيجيدي” بات ينافس دور الملك”.
من جهة ثانية، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الطريقة التي صوت بها مجلس النواب على القاسم الانتخابي “لا توجد في أي بلد في العالم”، وتم فرض هذا التعديل “لأسباب معروفة” تهدف إلى نقص عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب “المصباح”.
وعلى الرغم من أنه يرى ترؤس “البيجيدي” لولاية حكومة ثالثة أمر غير مقبول في الحياة السياسية المغربية، فإن مصطفى السحيمي يرى أنه من الضروري مساهمة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة؛ “لأنه لا يمكن أن يعارضوا سياسات ساهم حزبهم في وضعها لمدة 10 سنوات، ومن ضمن ذلك مشاريع كبرى تؤطر السياسات العمومية القادمة من قبيل النموذج التنموي الجديد”.
وأورد المحلل السياسي أنه حتى في حالة حصوله على المركز الأول وحرص الملك محمد السادس على احترام الفصل 47 من الدستور، فإن حزب العدالة والتنمية “سيجد صعوبة بل سيواجه مهمة مستحيلة لتشكيل الحكومة؛ لأن لا أحد سيقبل التحالف معهم”.
على أساس ان من سيفوز بعد العدالة هو الحزب الشيوعي الصيني الذي سيحول البلاد لجنة افريقيا !!!!
كلهم اوجه لعملة واحدة
بغض النظر عن الانتماءات و التعصبات الحزبية ، فان اي تحليل للمناخ السياسي الوطني ينبغي ان يلتزم بالحد الادنى للموضوعية، و هدا وحده مؤشر على الجدية.
اقول للسيد السحيمي ان هدا الكلام لا يستقيم و الثقافة الديموقراطية.
تسعون في المائة من المغاربة يكرهون حزب العدالة والتنمية .ولانهم يقاطعون الانتخابات فان العشرة في المائة المتبقية اغلبها يصوت للعدالة والتنمية لانهم يقدمون لهم قفة رمضان و اضحية العيد و استلاب البعض بالخطاب الديني .انا مع ابعاد لهذا الحزب الذي ارهقنا بقراراته الكارثية
الثقافة الدستورية هي احترام القوانين وسيادة الديمقراطية واحترام كرامة المغربي، و التصويت على القاسم الإنتخابي يضرب الدستور عرض الحائط، معنى القاسم الانتخابي هو أن جميع الاحزاب ستكون ممثلة في البرلمان مهما كانت الاصوات التي حصلت عليها(مبقاتش العتبة).لان مهندسي السياسة في المغرب فطنوا مرة أخرى أن العدالة والتنمية سيفوز، ،،لماذا سيفوز؟لأن البديل منعدم. من بين 16 مليون مسجل في اللوائح 6 مليون فقط سيصوتون، ،،من هم 6 مليون؟هم في اغلبهم اتباع العدالة والتنمية وعائلاتهم…وبالتالي فإن القاسم الانتخابي جاء لتفوز جميع الاحزاب مهما كانت نسبة المشاركة. وهذا سيؤدي إلى غياب الأغلبية في البرلمان..لن نستطيع بعدها معرفة من مع من ومن ضد من..من صوت لهذا القانون ومن صوت ضده…هذا بؤس سياسي سيجعل الاحزاب الضعيفة تفوز بأصوات من لا يصوتون. الكلام لا يتسع لكل شيء هنا…..
للأسف حزب باع الشعب الذي أوصله إلى الحكم….خيب آماله ، و نقد عهده مع الشعب من أجل خدمة المغاربة و تحسين ضروفهم الاجتماعية و الاقتصادية.
و لكن للأسف و ضع يده مع أعداء الشعب. ..و بذلك قضى حزب العدالة والتنمية على سمعته و شعبيته بين صفوف الشعب المغربي.
لا نريد انتخابات ولا أحزاب يسيرون شؤونهم الخاصة ومصالحهم وتوظيف أبنائهم واهلهم والاستلاء على خيرات المغرب واقصاء الشعب المغربي… كل الأحزاب سواسية ارحلوا كلكم لا نريدكم…. نتمنى ونرجوا ان يعين جلالة الملك حفظه الله حكومة تسير شؤون البلاد وإبعاد هاذا الفريق الفاسد (كل الاحزاب) الذي يتناوب على نهب خيرات المغرب… انتهى الكلام والسلام…
من يقبل ببقائهم حتى الحشرات والحيوانات لا تقبل ببقائهم …فرحة وسعادة الشعب المغربي في زوالهم وذهابهم بلا رجعة
خاصة لأنه حزب فاشل و سلبي و حصيلته أصفار مصفرة،الله عز و جل عندما يريد فضح معدن شخص يعطيه السلطة و النفوذ ،و للأسف نحن المغاربة أغلبنا نفشل في هذا الإمتحان …
إذا كان هذا هو رأي الباحث الأكاديمي المثقف في الديمقراطية المغربية التي ترى انه لا يحق لحزب سياسي ما من الإستمرار في تدبير الشأن العام لثلاث ولايات متتالية؟ فماذا بقي لعامة المواطنين؟ فعلا نحن نعيش في الغرابة والتيه واللامعقول…
على كل حال والله إن جميع الأحزاب في هذا الوطن السعيد لا دور لها سوى تأثيث المشهد، أما الحكام الحقيقيون فلا نعرفهم…
أتمنى أن يقاطع جميع المغاربة الانتخابات ويتم اقتسام المقاعد على الأحزاب بما يضمن تشكل الحكومة من الأحزاب المعلومة وعزل البيجيدي ولا يهدروا مليارات الانتخابات التي نحتاجها في فك العزلة عن آلاف القرى والمداشر في المغرب العميق المنسي..
مقال يدق طبول الحرب أو بالتعبير الدارج كيدق على أهل اللحية والحياء 🙁 لكن استغرب لهذا التخبط السياسي فالدولة سمحت لا ب ج د بالمشاركة في الكعكة أو اللعبة ويبدو الآن ان الحال تنعدم بها 🙂 والمسألة التي استعصى علي فهمها هل أحكام صاحب المقال هي مواقف موضوعية تحدد أماني الدولة اتجاه الحزب الحاكم ام هي مواقف سياسية لصاحب المقال؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف سمح بنشر هذا المقال؟ صدق الانتروبولوجي الفرنسي بول باسكون عندما وصف المغرب انه نموذج للشلاضة
جميع الاحزاب الوانهم واشكالهم مختلفة واصلهم واحد صنيعة الداخلية والقصر
في المغرب هناك نوعان من الناخبين:
– حوالي 20% يعشقون حزبا ما و يقفون معه ظالما و مظلوما، مثلما يقف مشجعو الريال أو البارصا مع فريقهم في الربح و الخسارة، و يهللون لأبطال الحزب مثلما يهلل المصريون لمحمد صلاح.
– حوالي 80% لا يصوتون أبدا.
النوع الأول يجتذب في الشبيبات و الجمعيات و المخيمات والجامعات، و ذلك باللعب على الإيديولوجيات الفارغة، هذا إسلامي و ذاك يساري و الآخر علماني.
أما النوع الثاني فلا يأبه له أي حزب لأنه لا يصوت أبدا.
من الذي سيدفع الأحزاب لنهج سياسة تحترم تطلعات المواطنين إذن؟
Ce parti a créé les années soixante-dix du siècle dernier avec la guerre froide avec la guerre afghane contre l’Union soviétique de l’époque, et des idéologies se sont mobilisées dans nos écoles, et le résultat est tout cela. une idéologie contre le Progrès et contre les intérêts du pays, qui reste confiné à l’idéologie de la croyance et de la morale. Les Marocains doivent voter aux élections pour les autres partis. Quant à eux et à leur partisans, ils voteront pour eux, alors comme ça ils nous utilisent pour ne pas voter, pour la majorité des Marocains, comme ça avec moins de cinq pourcent ils sont élués. si leur politique tricheuse et obscure
الى مزبلة التاريخ كل من لا يعمل بالعلم و المعرفة والمختبر التجارب .
الى مزبلة التاريخ كل معتقدات او اديولوجيات او افكار السلفية 1400 سنة .
يقول الاستاذ الثقافة الديموقراطية لا تقبل ان يبقى حزب ع.ت. على رأس الحكومة لمدة 15 سنة. ماهو مرجعك في ذلك .هل في الدستور شيء من هذا القبيل. ما حصل مؤخرا من اجراءات واضحة تروم تحييد الحزب لكي لا يحرز على ولاية ثالثة هو انتكاسة كبري للديموقراطية في المغرب.واذا كانت الامور تدور بهذا الشكل من الاحسن ان تلغى الاحزاب والبرلمان وتلغى كل الانتخابات ونرجع لحكم القايد و الباشا والصدر الاعظم .
الثقافة الدستورية لا تقبل بقاء حزب العدالة والتنمية كحزب في المغرب وليس فقط الحكومة
العدالة والتنمية انتهت صلاحيته بعد ما قدم خدمات مهمة للمخزن أولها إخماد ثورة 20 فبراير وآخرها توقيع رئيس الحكومة العثماني على التفاقيات مع الكيان الصهيوني ..
أقول للمحلل السياسي الذي علق بقوله( إن الثقافة الدستورية لا تقبل بوجود حزب يقود الحكومة ل 15 سنة إلى أن قال وكأن البيجيدي بات ينافس الملك) .
سمي الأسماء بمسمياتها وقل إن الداخلية لا تقبل بوجود حزب إلى أخر ما قلت،وما العيب في ذلك أسي الأستاذ (قيادة حزب الحكومة لمدة 25 سنة أو أكثر من ذلك إذا كسب ثقة المواطن وخدمه،وقلص صلاحية القصر،وهذا ما نريده ونناضل دائما من أجله،فلماذا تنكر علينا مطالبتنا بحكومة قوية يرجع القرار الأول فيها والأخير لرئيس حكومة قوي وتبقى الملكية تسود ولاتحكم؟
أنظر أيها المحلل السياسي إلى بريطانيا وإسبانيا وما حققت لشعوبها،من عيش كريم وتطبيب وحفظ كرامة مواطنيها.
فماذا حققت الدول المتخلفة؟لاشيء يذكر ،اقتصاد الريع،والمصالح الشخصية وفرض الضرائب،وترك المواطنين يعيشون الويلات والملآسي والمعاناة.